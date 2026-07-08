Val do Dubra homenajea a su estrella internacional: Tito Calviño

El cantante de Portomouro, Tito Calviño, será homenajeado este viernes 10 de julio en su municipio natal, Val do Dubra. El motivo del homenaje es la III Edición de la Ruada Val do Dubra en el área recreativa de Bembibre a partir de las 20.00 horas. El evento estará amenizado con la música de la banda emergente Tona, con Miguer Cernadas (ex cantante y guitarrista de Terbutalina) a la cabeza, además del proyecto de música tradicional Unto Vello y el popular DJ Kike Varela. Todo esto servirá para homenajear la larguísima trayectoria de Tito Calviño (Evaristo Calviño Fernández), que con diez años ya subía a los palcos con la Orquesta Imperial de Portomouro.

Ahora, con 76 años, está retirado de la música tras una carrera envidiable participando en vairias de las bandas gallegas más populares y siendo una de las voces más emblemáticas de la verbena gallega. El homenaje le llega por sorpresa, ya que "despois de estar cincuenta anos vivindo na Coruña, que te chamen da túa vila para recibir unha homenaxe deste tipo... Pois é unha sorpresa moi grande e moi agradable, non contaba con esta homenaxe".

Una trayectoria envidiable

Con tan solo diez años, Tito Calviño ya se atrevía a subir a los palcos de las orquestas en Val do Dubra, allá por el 1960, y llegó a participar en el Desfile de Estrellas de Radio Nacional junto con Marinita de la Peña. Hijo de un peón caminero y una costurera, heredó la música de esta última, que pasaba muchas horas cantando en casa. Un año después de su debut en los palcos, pasó a formar parte de la orquesta compostelana Estrellas Azules y comenzó su formación en teoría musical en el conservatorio, además de aprender a tocar la guitarra para dominar diferentes géneros musicales. Según Tito, comenzó en la música por "casualidades e circunstancias". Relata que "a min gustábame moito cantar e fun probar sorte ao Desfile de Estrellas, na Coruña".

Tras esto, se asentó en la capital gallega en la Orquesta Compostela, lo que supuso un gran salto para su prematura carrera musical y donde actuaría durante ocho años, hasta 1973: "fun a Santiago a estudar música, principalmente guitarra e solfeo". Tras su etapa en Santiago, Tito se trasladó a Coruña para tocar con Los Key, donde estuvo dos años, y Los Player's de Ferrol. El siguiente salto de su carrera llegaría con la banda Los Fantásticos, actuando ciudades como Miami o Nueva York, con los que cantó durante dos años. Tras esto ingresa en Los Chavales de España, una agrupación afincada en Miami desde los años 50.

Tito Calviño (encima del bombo) con Los Key / Cedida

Tras esta aventura por los Estados Unidos, Tito regresa a Galicia en los años ochenta de la mano de Los Satélites junto al cantante Sito Sedes y donde retomaría su formación musical. Dos años después, Tito comenzó su carrera en solitario junto con Julio Suñer y Montse, con quienes formaría la orquesta Sabor Hit y más tarde volvería a cantar con la Orquesta Trébol. Más tarde lo haría acompañado del pianista italiano Vincenzo de Angelis y otros teclistas como Enrique Paisal o Manolo Bello. Ya retirado del espectáculo, Tito Calviño se dedica ahora a dar clases de guitarra y música y, a pesar de su retiro, su nombre sigue ligado a la música a través de su hijo, guitarrista que utiliza el mismo nombre artístico que su padre y ha colaborado con artistas de la talla de Sés.