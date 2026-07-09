La Tribo do Milladoiro desafía la mala fama de la periferia con optimismo y arte a través de 11 carteles

La Tribo do Milladoiro es un grupo de jóvenes de procedencias diversas que tienen dos cosas en común: viven en la mayor urbe de Ames y defienden el poder de la juventud para transformar el mundo. Así, y frente a los discursos que asocian los barrios periféricos, la inmigración y la diversidad con la inseguridad o el conflicto, la juventud de la Tribo do Milladoiro responde con once carteles de gran formato, protagonizados por los propios integrantes del grupo, con mensajes directos y optimistas escritos, también, por ellos mismos. El resultado es una galería de once voces adolescentes que hablan de diversidad y convivencia, de creatividad, de diálogo, de identidad y de orgullo de pertenencia.

Composición de retratos

Cada cartel combina el retrato fotográfico de un integrante de la tribu —con la característica composición de dos fragmentos de rostro que se unen al cambiar la perspectiva— con una frase creada por esa persona. "A periferia está chea de vida", asegura Marelys. "Ser diferente non é malo", señala Ángel Fidel. Y Ryuu añade: "A mestura está en todas nós". La idea principal es que la juventud, la migración y las localidades como O Milladoiro, donde convive mucha gente joven y diversa, no solo no son un problema, sino que son la solución. Es ahí donde se encuentra la vida y, también, el futuro.

Agareso

La juventud de esta tribu pide a la sociedad que la rodea que no se deje llevar por los discursos del odio y del miedo y que intente mirar la realidad a través de sus ojos. Con optimismo, creatividad y esfuerzo, buscan construir un futuro mejor. La Tribo do Milladoiro es un proyecto piloto de comunicación participativa impulsado por Agareso, en colaboración con el IES de O Milladoiro y con el apoyo de la Fundación "la Caixa", que busca mejorar la convivencia ciudadana intercultural y la cohesión social en la localidad, convirtiendo a la juventud en mediadora de su entorno comunitario. El 19 de junio de 2026, en la Casa da Cultura do Milladoiro, 24 chavales presentaron ante sus familias, su profesorado y su vecindario el resultado de seis meses de trabajo: tres cortometrajes, una campaña y muchas cosas aprendidas por el camino. Las piezas están ahora disponibles en internet, donde acumulan miles de visualizaciones. A la vuelta del verano, presentarán el fruto de su trabajo en varios IES y universidades del entorno.

No es el Bronx de la comarca

Desde la organización explican que la juventud de O Milladoiro ha crecido escuchando que su hogar tiene mala fama, que es un lugar peligroso, el Bronx. Pero ellos viven otra realidad: la de un lugar tranquilo, lleno de gente joven y de personas de distintas nacionalidades, culturas y religiones que conviven en armonía. Más que un problema, ellas y ellos ven un ejemplo de futuro.