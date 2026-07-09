En Ames brilla la diversidad gracias al Encontro Intercultural

El próximo sábado 11 de julio tendrá lugar una nueva edición del Encontro Intercultural de Ames en el parque do Ameneiral, a partir de las 12 de la mañana. El departamento de Benestar Social del Concello de Ames invita a la vecindad a asistir a este encuentro en el que se degustarán platos típicos de diferentes nacionalidades realizados por los amesanos procedentes de diferentes países como Venezuela, Perú, Guatemala, Costa de Marfil...

La actividad se basa en una muestra y degustación de platos típicos de cada uno de estos países, con el objetivo de darle protagonismo a las personas procedentes de diferentes partes del mundo que actualmente forman parte de la vecindad de Ames, pero siguen manteniendo su cultura y tradiciones de origen, lo que enriquece a todos los vecinos y vecinas del municipio.

Cartel del Encontro Intercultural de Ames / Cedida

Gastronomía y comida

En este encuentro se realizarán actividades infantiles y actuaciones musicales a cargo de Anne Tooming, vecina del municipio procedente de Estonia que lleva varios años enseñando música en Amea a través de los musicales que organizaba con sus alumnos. Fue la ganadora del premio al villancico original del Certame de Caixa Nova durante cinco ediciones consecutivas y actualmente dirige la Coral "Lojo Batalla" de Tapia.

La concelleira de Benestar social, Uxía García, señala que “o Encontro Intercultural vai a celebrarse este vindeiro sábado, 11 de xullo, no parque do Ameneiral, en Bertamiráns. Durante esta xornada pódese compartir e intercambiar experiencias con persoas de diferentes nacionalidades que van preparar pratos típicos dos seus países de procedencia". La concelleira añade que "creo que coa realización desta xornada, despois da experiencia acadada tras varias edicións, o obxectivo principal que se consegue é que todas estas persoas que cociñan de forma voluntaria e gratuíta se sentan ben, protagonistas, valoradas e se sentan veciños e veciñas de Ames".

Por su parte, Leonardo Pena, técnico de mediación cultural destaca la visión positiva de la inmigración como uno de los objetivos de esta actividad: "En Ames hai veciños e veciñas de máis de 60 nacionalidades diferentes convivindo con nós, ás que queremos darlle visibilidade”. Señala, además, el evento gastronómico como una excusa "para que se relacionen entre si e superen eses medos iniciais que poden ter de relacionarse con persoas doutras culturas, razas e relixións". El objetivo principal es integrar a todas estas personas y hacerles sentir protagonistas de una jornada donde la gastronomía y la música dan paso a la integración.