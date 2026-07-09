Ames presenta el cartel de las fiestas de Bertamiráns y Milladoiro

O Milladoiro y Bertamiráns vuelven a celebrar sus fiestas conjuntamente. Los dos núcleos principales de Ames encadenarán 10 días seguidos de fiestas desde el viernes 31 de julio hasta el domingo 9 de agosto. Olympus, Assia, Capitol, Gin Toni's y Chocolate son los platos fuertes de las fiestas de la Madalena de O Milladoiro. Bermiráns les seguirá a partir del día 5 con América de Vigo, Orquesta Finisterre, De Ninghures y Suavecito, que protagonizan la segunda mitad del cartel de 'Ames en Festas'.

Fiestas en Milladoiro

El programa se ha presentado esta mañana en el parque do Ameneiral, en Bertamiráns, inaugura las fiestas el viernes 31 de julio con el festival Millarock, con música de la mano de Tentáculo Rock, Extrema Función, Familia Caamagno, Sr. Salvaje y Factoría de subsistencia. El sábado 1 los Gin Toni's amenizarán la tarde acompañados de Son de Festa, Retranqueiros y el pregón del inicio de las fiestas de Milladoiro.

Cartel de Ames en Festas 2026 / Concello de Ames

El domingo 2, Orquesta Capitol y Chocolate pondrán música a una jornada en la que la protagonista será la sesión vermú. Grupo Assia, DJ Marcos Magán, Disco Móvil Impacto se encargarán de la fiesta, complementando la música tradicional de Airiños do Paseo de Colón. El último día de las fiestas de la Madalena lo protagonizan la Orquesta Olympus y Kike Varela, poniendo el cierre a la primera etapa de 'Ames en Festas'.

La jarana continúa en Bertamiráns

El miércoles 5 de agosto arrancan las fiestas de la Peregrina en Bertamiráns con uno de sus platos fuertes, la América de Vigo, acompañada de Galicia 76, el grupo creado en la parroquia de Bugallido que celebra sus 50 años de historia. El jueves 6, la París de Noia y la charanga Compostela encabezan uno de los platos fuertes de la cartelera. Además, se celebrará el Festival Emerxente en el parque do Ameneiral, con artistas como Fran S. Laurent y Lg1do.

Edición anterior de las Festas da Madalena de Milladoiro / Cedida

De Ninghures traerá el folk gallego al Ameneiral el viernes 7, acompañando a la charanga Os Celtas. Para el sábado 8 se espera la actuaciones de la banda tradicional Airiños do Paseo do Colón y la Orquesta Finisterre, además, tendrá lugar la nueva edición del Ameneiral Romaría Urbana. El domingo 9 tendrá lugar el colofón final. Se realizará el pregón de cierre de las fiestas acompañado de una sesión vermú y se clausurarán diez días de fiestas con las actuaciones de Requinta da Maía, la Banda de música de Brión y la orquesta Suavecito.

Semana grande de Ames en Festas

En la presentación del cartel ha participado el alcalde de Ames y concelleiro de Cultura, Blas García, quien agradeció "a colaboración que temos das dúas comisións de festas e de XEA", añadiendo que continúan en la misma línea "facendo unhas festas para todos, onde se mistura a cultura tradicional da verbena con actividades para a mocidade como é festival emerxente, que puxemos en marcha o pasado ano con bastante éxito de público". La técnica del departamento de Cultura, María Vazquez, celebró el tándem festivo Milladoiro-Bertamiráns: "o Ames en Festas 2026 recolle unha programación feita en conxunto cos asociacións de festas do Milladoiro e de Bertamiráns. Traballar de xeito conxunto co tecido asociativo de Ames é un exemplo de boas prácticas na xestión cultural e sociocultural".

Durante diez diez jornadas festivas Ames vibrará al ritmo de verbeneo, pop, rock, folk y demás géneros musicales, incluyendo propuestas de artistas emergentes, muchas actuaciones en gallego y propuestas musicales para todos los públicos.