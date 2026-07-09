El polémico multifuncional de Milladoiro en obras desde 2023 se terminará en un mes

"Nun mes estará o edificio multifuncional do Milladoiro rematado, engadiráselle o mobiliario e á volta do verán, empezaremos a impartir os cursos". Es el resumen del regidor de Ames, Blas García, acerca de la esperada obra del gran inmueble, situado entre la iglesia de San Xosé do Milladoiro y el albergue de peregrinos. De esta forma, se vislumbra ya el fin de calvario para una infraestructura cuyas obras comenzaban en enero de 2023, y que pasó por paralizaciones, reducciones de altura, pérdida de fondos europeos y que, aún hoy, está inmerso en un proceso judicial.

Méritos por la obra

Buena parte del mérito se lo daba el regidor a la actual empresa constructora, Iglesias Mera, recordando que "a anterior aseguraba que había que encargar a madeira contralaminada ao extranxeiro, e que era moi complicada de colocar; ao final, mercouse na Finsa, e nun mes estaba colocada", aportaba el regidor y los técnicos, junto a los ediles de Obras, Gustavo Nieto, y la de Promoción Económica, Ana Belén Paz. Porque uno de los factores que más se han valorado es que, tanto los materiales como la propia firma encargada de acabar la actuación, son de Ames o de la comarca.

Primera planta, donde se conformarán las aulas formativas y espacios de trabajo en el multifuncional / ECG

El recorrido empezaba por la planta baja, la entrada de 100 metros cuadrados, donde habrá un espacio diáfano, con zonas a cubierto y descubierto para los jóvenes, incluyendo wifi, y dependencia para el trabajador que tenderá a los visitantes. Ya en la primera planta, se distingue por la posibilidad de adaptar el entorno de las dos aulas de formación previstas (una para cursos homologados y otra más pequeña para reuniones de la chavalada), así como un espacio de trabajo con cuatro zonas. Y será posible gracias a unos paneles móviles que adaptarán la funcionalidad del inmueble a las necesidades concretas, aportaba el mandatario junto al edil de Obras, Gustavo Nieto, y la de Promoción Económica, Ana Belén Paz.

Interconexión con espacios

En este piso se abre, al hilo, la posibilidad de adecuarlo como espacio colaborativo, interconectándolo con el coworking A Proa, situado en el mismo entorno. Se abrirá también a personas de otras nacionalidades, e incluirá el acceso a servicios multimedia "que non se poden empregar nas bibliotecas", aportaba el agente de desarrollo local, Juan Carlos Carreja, recordando que las actividades culturales también se podrán conectar con las que acoge el local de ensayo A Factoría, en Biduído. "Crearase así un triángulo formativo en Ames, que también incluirá al local de Aldea Nova, e que se cordinará con este e A Proa". "Temos 14.000 veciños que carecían dun local formativo destas características", abundaba el citado técnico.

Segunda planta del multifuncional y vistas del entorno de Milladoiro / ECG

Y es que como recordaban el regidor y la edil de Promoción Económica, Ana Belén Paz, podrán aprovecharse las estancias del inmueble no solo para el ocio juvenil, sino que esta pensado para formar "a persoas con dificultades para acceder ao mercado laboral, como son os máis novos e mos maiores, pero tamén como un espazo para a xuventude e vaise integrar coas pistas de pádel e skate das proximidades", indicaba el mandatario.

Novecientas viviendas

Precisamente, los técnicos de Iglesias Mera (empresa adjudicataria del remate de obra por 1.097.687 euros) se refería, ya desde la segunda planta (estaba proyectada una tercera, pero se descartó por los costes), a que "tendremos una zona exterior para distintas actividades, incluyendo espacios ajardinados y forestales, asi como aparcamiento". Y el regidor añadía el cercano anfiteatro, "nunha ubicación clave, con bancos e mesas moi empregados polos novos, e as pistas de pádel e skate". Se integrará, asimismo, en el entorno educativo de Milladoiro, que se completará con el próximo colegio "e as preto de novecentas vivendas que teremos, coas seis parcelas cedidas á xunta baixo o instituto e en Agriños", sin olvidar la casi aledaña iglesia parroquial.