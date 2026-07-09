Boqueixón vende ya el equivalente a 850 bañeras de agua al día a Touro para asegurar la traída de 626 vecinos
Proporcionará hasta 173 metros cúbicos por jornada a la red vecina a un precio de 0,4013 euros/m³
Beneficiará a las parroquias de Vilar, Prevediños, Foxás y Bendaña hasta que acaben su abastecimiento
El alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro Tato, y el alcalde de Touro, Jesús José Reboredo González, han firmado un convenio de colaboración para garantizar el abastecimiento de agua potable desde el primer municipio al segundo. El acuerdo, que entró ya en vigor y tendrá una duración de un año, establece que Boqueixón suministrará hasta 173 m³ diarios (equivalentes a 850 bañeras convencionales) a la red vecina a un precio de 0,4013 euros/m³ (+IVA), el mismo que aplica a otros municipios.
Suministro asegurado
El convenio permitirá asegurar el suministro de agua a 626 vecinos de las parroquias de Vilar, Prevediños, Foxás y Bendaña mientras Touro ejecuta un sistema de abastecimiento independiente. Ovidio Rodeiro destacó que este acuerdo forma parte de “da colaboración propia de dous concellos veciños que permite que municipios do rural poidamos ofrecer aos nosos veciños e veciñas os mesmos servizos que teñen nunha gran cidade, como pode ser o Centro de Información á Muller, que mantemos conxuntamente dende 2006 con Touro e Vedra, ou iniciativas como Correntes do Ulla, as escolas deportivas de fútbol ou os recentes campamentos de verán conxuntamente con Vedra”.
Por su parte, el alcalde de Touro señaló que “o convenio subscrito co Concello de Boqueixón permitiranos garantir o subministro de auga ós veciños das parroquias de Vilar, Prevediños, Foxás e Bendaña...” y añadió que “este acordo danos seguridade e estabilidade no subministro”, subrayando además el ahorro económico y la mejora en la gestión municipal que supone el convenio. Asimismo, agradeció “a disposición e a colaboración do Concello de Boqueixón e do seu alcalde, Ovidio Rodeiro, porque este acordo é un exemplo de como a cooperación entre administracións locais pode traducirse en mellores servizos”.
Planta de tratamiento potente
Rodeiro recordó que Boqueixón también suministra agua a varias parroquias de Vedra y al aeropuerto de Lavacolla. “Isto é posible grazas a que a estación de tratamento de auga potable de Orto ten unha capacidade de produción de 30 litros por segundo”, explicó. Además, el Concello ha invertido más de 120.000 euros, con apoyo de la Xunta, para modernizar el control de la red de abastecimiento mediante una plataforma digital que mejora la gestión y la calidad del agua.
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