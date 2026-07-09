Arde un galpón con paja en la localidad boqueixonesa de O Reguengo sin heridos

Protección Civil de Boqueixón y los Bombeiros de Arzúa se desplazaron hasta la localidad de O Reguengo, en Gastrar (Boqueixón) para sofocar el incendio declarado en un galpón con material inflamable de origen vegetal. No hubo que lamentar heridos.

Cuatro vehículos

La alerta se dio a las 08.44 horas, desplazándose hasta esta aldea dos motobombas y otros tantos camiones de bomberos, que se afanaron en sofocar las llamas en el recinto, donde se acumulaba paja. Según las primeras hipótesis, el siniestro pudo estar provocado por la humedad de las pacas que, con las altas temperaturas, podrían haber propiciado el incendio por la autocombustión del material vegetal.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazó el regidor, el popular Ovidio Rodeiro, a primera hora, quien apuntaba que el siniestro no tuvo mayor repercusión que los daños materiales, y puso en valor la respuesta de los efectivos de emergencia.