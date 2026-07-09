Un coche vuelca en Carballo y su conductor tiene que ser rescatado por los bomberos

Un conductor resultó herido esta mañana tras volcar su coche cuando circulaba por la recta de Berdillo, en Carballo. Quedó atrapado en el vehículo y fue necesaria la intervención de los bomberos para liberarlo.

Un equipo médico le prestó las primeras asistencias en el lugar del accidente. Presentaba dolor en el cuello y un fuerte golpe en la cabeza, según informa el 112 Galicia, que recibió la alerta poco antes de las diez de la mañana.

La persona que dio la voz de alarma explicó que el único ocupante se encontraba atrapado en un turismo volcado. Los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia solicitaron la intervención de los Bomberos de Carballo y de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. También acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico.