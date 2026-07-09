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Liberan a una persona atrapada tras una aparatosa colisión de vehículos en la travesía da Ramallosa

Hay constancia de algún herido leve, y los coches acabaron cruzados en la calzada

Ocurrió frente a la casa consistorial del Concello de Teo, cerca de la Policía Local

Lugar del choque, con los vehículos aún en la carretera, en A Ramallosa, Teo

Lugar del choque, con los vehículos aún en la carretera, en A Ramallosa, Teo / Anxo Bentrón

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Marcos Manteiga Outeiro

Teo

La travesía da Ramallosa (la capital del Concello de Teo) fue marco de una colisión entre dos vehículos, con al menos un individuo atrapado en uno de los coches y heridos leves. Finalmente, la persona que permanecía dentro del automóvil pudo ser liberada.

Esta misma tarde

El suceso ocurrió al filo de las 13.15 horas d ela tarde de hoy jueves, y causó expectación entre los vecinos, debido a la aparatosidad del suceso y la posición en la que quedaron los coches en la carretera. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil de Teo y de la Policía Local, obligando a regular el tráfico.

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Se da la circunstancia de que la colisión ocurrió frente a la entrada principal de la casa consistorial, a muy pocos metros además de la base de la Policía Local

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