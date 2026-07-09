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CONVOCATORIA

O Certame Illas Sisargas consolida a Malpica como capital da poesía erótica en galego

O premio está dotado con 1.500 euros e inclúe a publicación da obra gañadora

Emma Abella, esquerda, Paco de Tano, Eduardo Parga, Noelia Freijeiro e Olga Rodríguez.

Emma Abella, esquerda, Paco de Tano, Eduardo Parga, Noelia Freijeiro e Olga Rodríguez. / C. M.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

A Asociación Cultural Caldeirón, en colaboración co Concello de Malpica de Bergantiños, presentou o 21º Certame de Poesía Erótica Illas Sisargas, consolidado como un dos concurso de referencia da creación poética en lingua galega.

Bases do XXI Certame de Poesía Erótica Illas Sisargas.

Bases do XXI Certame de Poesía Erótica Illas Sisargas. / Cedida

O acto estivo presidido polo alcalde, Eduardo Parga; o presidente da Asociación Cultural Caldeirón, Paco de Tano; a concelleira de Cultura, Noelia Freijeiro; e as integrantes da entidade Emma Abella e Olga Rodríguez.

Proxección cultural

Animaron ás escritoras e escritores a participar nesta nova edición, destacando o prestixio acadado polo certame ao longo da súa traxectoria. Subliñaron ademais a importancia de seguir apoiando iniciativas que fomenten a creación literaria e contribúan á proxección cultural de Malpica de Bergantiños.

O certame mantén o seu obxectivo de promover a literatura en galego a través dunha proposta singular, que ao longo de máis de dúas décadas reuniu a numerosos autores e autoras e contribuíu á difusión da poesía erótica no noso idioma.

Obras inéditas

Poderán participar autores de calquera nacionalidade que presenten un libro inédito de temática erótica, escrito en lingua galega e non premiado con anterioridade. O galardón está dotado con 1.500 euros, ademais da publicación da primeira edición da obra gañadora na colección Illas Sisargas da Editorial Caldeirón.

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O poemario deberá remitirse en formato PDF ao enderezo electrónico premio@caldeiron.org, e o prazo de presentación permanecerá aberto ata o 30 de setembro de 2026.

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