CONVOCATORIA
O Certame Illas Sisargas consolida a Malpica como capital da poesía erótica en galego
O premio está dotado con 1.500 euros e inclúe a publicación da obra gañadora
A Asociación Cultural Caldeirón, en colaboración co Concello de Malpica de Bergantiños, presentou o 21º Certame de Poesía Erótica Illas Sisargas, consolidado como un dos concurso de referencia da creación poética en lingua galega.
O acto estivo presidido polo alcalde, Eduardo Parga; o presidente da Asociación Cultural Caldeirón, Paco de Tano; a concelleira de Cultura, Noelia Freijeiro; e as integrantes da entidade Emma Abella e Olga Rodríguez.
Proxección cultural
Animaron ás escritoras e escritores a participar nesta nova edición, destacando o prestixio acadado polo certame ao longo da súa traxectoria. Subliñaron ademais a importancia de seguir apoiando iniciativas que fomenten a creación literaria e contribúan á proxección cultural de Malpica de Bergantiños.
O certame mantén o seu obxectivo de promover a literatura en galego a través dunha proposta singular, que ao longo de máis de dúas décadas reuniu a numerosos autores e autoras e contribuíu á difusión da poesía erótica no noso idioma.
Obras inéditas
Poderán participar autores de calquera nacionalidade que presenten un libro inédito de temática erótica, escrito en lingua galega e non premiado con anterioridade. O galardón está dotado con 1.500 euros, ademais da publicación da primeira edición da obra gañadora na colección Illas Sisargas da Editorial Caldeirón.
O poemario deberá remitirse en formato PDF ao enderezo electrónico premio@caldeiron.org, e o prazo de presentación permanecerá aberto ata o 30 de setembro de 2026.
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