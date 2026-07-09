El libro 'O Salmón do Ulla' narra la historia del pez y el impacto de los embalses en Galicia

El secretario xeral da Lingua, Valentín García, arropó la presentación del libro O Salmón do Ulla, una obra escrita por los periodistas Miguel Piñeiro, natural de Catoira, y muy vinculado a la comarca del Sar, y el ferrolano Alberto Torres. Editada por Galaxia, realiza un recorrido desde el primer tercio del pasado siglo, y el esplendor de cultura salmonera, hasta el impacto que causaron la construcción de los embalses y su influencia negativa sobre las poblaciones de este pez en los ríos gallegos.

Así, y con prólogo del doctor Fernando Cobo Gradín y epílogo de Pepe Casal, recupera también el artículo El cero y el infinito, de Juan J. Moralejo Álvarez. También se incluyen los artículos de Pablo Caballero, técnico de la Xunta de Galicia, publicados en Xornal Trueiro sobre la recuperación de las poblaciones de salmón atlántico en Galicia, su más reciente evolución en el río Ulla, el seguimiento de estas poblaciones, los métodos de estudio y seguimiento, y su situación actual en la comarca.

Biología y datos

También aborda la biología del salmón, las repoblaciones y los programas Salmon Track y Nasco Smoltrack, dedicados al seguimiento del salmón en el mar. Los cotos salmoneros del Ulla aparecen reflejados con todo lujo de detalles, aportando información de gran interés tanto para los pescadores como para los amantes del medio ambiente. La obra documenta los últimos veinticinco años de la pesca de esta especie en el Ulla, incluyendo los ganadores del Concurso del Salmón y los primeros salmones capturados en cada temporada. El trabajo concluye con las tablas de capturas de salmón en Galicia desde 1949 y una comparativa de las capturas registradas en los últimos años.