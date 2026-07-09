El rincón de Galicia que viaja este fin de semana al siglo XIX al ritmo del Caribe: tres días de conciertos, coches de época y habaneras

Cuando se trata de celebrar su riqueza musical y gastronómica, a Galicia no le gana nadie. Las fiestas que homenajean sus platos y sus orquestas se cuentan por decenas a lo largo del territorio que, sin embargo, también encuentra sitio en su ajetreada agenda de ocio para recordar lo que la emigración les brindó a los gallegos.

Uno de los eventos que más la tienen presente es la que tendrá lugar este fin de semana en un bonito pueblo marinero. Un rincón que se vestirá de blanco durante tres días para regresar al siglo XIX y XX, cuando quienes habían hecho fortuna en Cuba o Latinoamérica regresaban a su tierra y construían hermosas casas coloniales que aún se conservan hoy en día.

Hablamos del Ribadeo Indiano, que celebra una nueva edición entre el 10 y el 12 de julio en este municipio de la costa lucense. El festejo atraerá a miles de vecinos y visitantes ataviados de época, uno de los mayores reclamos de la celebración, que contará con más de una treintena de actividades entre conciertos, recreaciones históricas, exhibiciones de vehículos clásicos y un mercado de productos de ultramar.

Ribadeo durante sus fiestas. / FaRi Elfarero/Facebok

Así será el programa de la fiesta indiana de Ribadeo de 2026

La fiesta indiana es una de las citas más destacadas del concello de Ribadeo. Se trata de un pueblo ubicado a menos de dos horas de Santiago de Compostela, que bien merece una escapada para disfrutar de tres días viajando atrás en el tiempo.

La mayoría de los asistentes acuden ataviados con trajes blancos, ya sean pantalones de lino y camisas para los hombres o vaporosos vestidos blancos y amplias pamelas de paja para las mujeres. Entre los destellos de las perlas y las manos enguantadas, se suceden los talleres de baile y los ritmos latinos y caribeños de los conciertos, y asoman los exóticos productos del mercado colonial.

Los asistentes al festejo, luciendo sus trajes del siglo XIX y XX. / FaRi Elfarero/Facebook

La edición de este año distribuirá sus actividades entre varios puntos emblemáticos del municipio como el Campo de San Francisco, el muelle de Porcillán, San Roque o la plaza de Abastos. El pistoletazo de salida será a las 19.00 horas del viernes 10 de julio con la presentación oficial del evento, que estará seguida por varios conciertos: el del Coro Sagrado Corazón, Gallecia Small Band, Cuarteto Illa Pancha y el Septeto To'Mezclao, que cerrará la noche desde las 23.00 horas con una gran actuación en el Campo de San Francisco.

Ese mismo día a las 20.15 horas, el muelle de Porcillán se convertirá en un teatro viviente con la recreación de la llegada de los indianos a tierras ribadenses desde el mar. Los interesados en su legado podrán conocer más sobre el mismo el sábado 11 de julio, a través de las rutas guiadas que se realizarán a las 12.00 y a las 17.00 horas por la arquitectura indiana del casco histórico.

Antes de los paseos culturales, a las 11.00 horas, abrirá en el barrio de San Roque el Mercado de Productos de Ultramar. Allí, los visitantes descubrirán toda clase de artesanía y alimentos americanos, y también podrán encontrar otros productos más locales el domingo 12 de julio desde las 10.00 horas en el Mercado da Horta.

El sábado será uno de los días más completos de esta fiesta gallega de época, que contará con talleres de baile abiertos al público y un sinfín de actuaciones a lo largo de toda la jornada. El grupo Mariachi Real de Jalisco, la Banda Municipal de Ribadeo y Amizades serán algunos de los artistas que pasarán por el municipio a lo largo del día, donde también habrá un Festival de Habaneras y la recreación de una verbena tradicional a las 23.00 horas con las agrupaciones Mediarea y El Mura y Su Timbre Latino.

Llegada de los coches de época a la fiesta indiana de Ribadeo. / FaRi Elfarero/Facebok

El domingo día 12, el protagonismo lo tendrá una gran comida popular campestre a las 14.00 horas y la exhibición de coches históricos de lujo a las 12.30 horas en San Roque, que entrarán en la plaza de Abastos el mediodía anterior acompañados de música. A la misma hora actuará la Banda Filharmónica de Lugo, seguida por los Acordeonistas da Mariña a las 13.00 horas, el Trío Mojito Cubano a las 13.30 horas, Los Jimaguas a las 17.00 horas y el concierto estelar de la formación cubana Estrellas de Buena Vista y Más a las 20.30 horas. El broche del día lo pondrá un sorteo, con el que algún afortunado o afortunada cerrara la semana con una alegría al ganar un viaje a México.

Cine, torneos y gincanas para todos

Además de mover las caderas al son del Caribe y de lucir las mejores galas de época que se encuentren en el armario, los asistentes a este festejo indiano podrán disfrutar de otras actividades culturales y deportivas.

Así, a lo largo del programa habrá proyecciones de documentales, así como un torneo de petanca y una exhibición de dominó el sábado. Los pasacalles y las gincanas con sus correspondientes premios tampoco faltarán en el calendario. Además, en la plaza de Abastos se habilitará un espacio infantil para los más pequeños de la casa.