Silleda reúne más de 200 caballos este fin de semana para Equina 2026

Silleda apuesta por el caballo ganador. Este fin de semana tendrá lugar Equina Galicia 2026, la cita ecuestre que se desenvuelve entre diez competiciones, jornadas informativas y espectáculos ecuestres con más de 200 caballos. El evento gratuito está organizado por la Asociación de Criadores de Caballos Españoles de Galicia, con la colaboración de la Fundación Semana verde, se celebrará en la Feira Internacional de Galicia (Silleda) y abarcará todo el fin de semana.

Caballo grande, ande o no ande. El evento comenzará con su plato fuerte: el XII Campeonato de España Pura Raza Española. En esta competición se valorarán tanto la morfología como la funcionalidad de los ejemplares equinos y se extenderá durante los tres días del evento, enfrentando a caballos procedentes de todas las partes del planeta. Esta prueba es clasificatoria para la final del mundial que se celebrará en Sevilla este noviembre.

Participante Prueba de Equitación de Trabajo en Equina Galicia 2025 / Picasa

Equina Galicia contará además con otras nueve competiciones. Siete de ellas se centrarán en doma clásica durante el sábado, incluyendo por primera vez un Concurso Nacional de Doma Clásica de alta exigencia técnica. Se estrena también la Copa Concello de Silleda y regresa la Copa Turismo Rías Baixas-Deputación de Pontevedra, además de otras pruebas clasificatorias para el Campeonato Gallego de Doma Clásica. Otro plato fuerte es el VIII Trofeo Xunta de Galicia – Medio Rural de Doma Clásica, en el que pueden participar todas las razas de caballos de deporte europeos, incluyendo desde categoría infantil hasta olímpica.

Jornadas informativas

Además de las competiciones, esta edición de Equina Galicia incluirá el viernes una charla titulada "Inteligencia artificial y el caballo de pura raza española", una conferencia centrada en cómo la IA se utiliza en la cría, gestión, salud y comercialización del Caballo Español. El sábado tendrá lugar un taller de saddle fitting, es decir, el proceso de adaptar la silla de monta a la anatomía del caballo y del jinete.

Participante en Doma Clásica en Equina Galicia 2025 / Picasa

Por otra parte, el virenes y el sábado se celebrarán sesiones de bautismo hípico, la primera toma de contacto con el mundo del caballo, que suele incluir una parte teórica (explicando el cepillado del equino y las normas de seguridad) y un paseo guiado.

Equitación de trabajo

Otra de las competiciones interesantes son las pruebas de equitación de trabajo, que desde la organización aseguran que "ha dado un salto cuantitativo" y que se centra en las habilidades de destreza del caballo para el trabajo en el campo: doma, manejabilidad, velocidad y apartado del ganado.

También se celebrará el Campeonato Gallego de Enganches. En esta competición los participantes conducen carruajes tirados por uno o varios caballos con el objetivo de demostrar la compenetración entre cochero y caballos, además de la precisión y el control del carruaje. Se celebrarán las modalidades de limonera (un solo caballo), tronco (dos caballos) y ponis.