SERVIZOS SOCIAIS
A Xunta anuncia unha residencia de maiores con 140 prazas para Ponteceso
Ubicarase no centro da capital municipal e xerará arredor de 90 postos de traballo
A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, anunciou que Ponteceso contará cunha residencia de maiores. Fíxoo no acto de presentación deste proxecto, que se desenvolverá no centro urbano da man da iniciativa privada e coa colaboración da Xunta.
Destacou que este "novo centro residencial de vangarda", de case 6.000 metros cadrados, contará con 140 prazas e estará organizado en unidades de convivencia e varios apartamentos tutelados. Permitirá, ademais, a xeración de emprego na zona, coa posta en marcha de arredor de 90 postos de traballo.
Bono Coidado no Fogar
A conselleira sinalou que "a Xunta traballa para que as persoas maiores poidan elixir onde e como queren pasar esta etapa das súas vidas, que, de maneira maioritaria, é na súa contorna".
Para atender a esta preferencia, explicou, "o Goberno galego impulsou medidas pioneiras como o Bono Coidado no Fogar, que reciben xa case 40.000 galegos, e blindou outras como o Servizo de Axuda no Fogar (SAF)".
Respecto ao SAF, destacou a suba do financiamento da Xunta a este servizo que xestionan os concellos. Este incremento é posible tras un acordo histórico coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que no caso de Ponteceso suporá un incremento extra de case 337.000 euros, sumando 1,14 millóns de euros en tres anos.
Vinte e catro novos centros e 3.500 prazas residenciais
Ademais, Fabiola García explicou que para aquelas persoas maiores que precisan doutro tipo de coidados, máis especializados, o Executivo autonómico está a ampliar a oferta de prazas residenciais, a través da creación de 3.500 novas prazas nos próximos tres anos, entre as que se inclúe o novo plan de residencias, que suporá a posta en marcha de 24 novos centros; así como do desenvolvemento do novo modelo de coidados centrado nas persoas e no aproveitamento das novas tecnoloxías.
Fabiola García estivo acompañada pola delegada da Xunta, Belén do Campo; o alcalde anfitrión, José Manuel Mato; os rexedores de Cabana, Coristanco, Laxe, Malpica; e o tenente de alcalde da Laracha, José Ramón Martínez, entre outros.
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