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CULTURA

Cee revive o legado de Fernando Blanco cunha viaxe no tempo desde o século XVIII

Haberá visitas gratuítas ao museo e o histórico instituto fundado grazas ao legado do mecenas ceense

Unha das salas de exposición do Museo Fernando Blanco de Cee.

Unha das salas de exposición do Museo Fernando Blanco de Cee. / M. F. B.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

A Fundación Fernando Blanco de Cee impulsa un novo programa estival de visitas guiadas, que son unha verdadeira viaxe no tempo.

Baixo o lema Fernando Blanco de Lema. O home que foi quen de ollar máis aló, as visitas teñen como punto de partida o ano 1796 (ano de nacemento do fundador) e chegan á actualidade, "xa que o seu legado afortunadamente segue a estar moi vivo e moi presente no día a día da nosa localidade", afirma Darío Areas, secretario da Fundación.

O obxectivo é que todo aquel que participe nas visitas coñeza, de primeira man, "o afortunada que foi a vila de Cee por contar cun dos máis importantes promotores da educación e da cultura, quen non dubidou en dedicar a fortuna que fixo en Cuba para que a súa localidade contase cun dos centros educativos de referencia na Galicia de finais do século XIX", subliña Areas.

Cartel promocional das visitas guiadas da Fundación Fernando Blanco.

Cartel promocional das visitas guiadas da Fundación Fernando Blanco. / Cedida

As visitas realizaranse os venres 24 e 31 de xullo, así como os venres 7, 21 e 28 de agosto, con inicio no Museo Fernando Blanco ás 10.30 horas e cunha duración aproximada de dúas horas.

Ademais de visitar o Museo Fernando Blanco, para coñecer a biografía do mecenas e boa parte do seu legado a través das pezas expostas e mercadas como dotación de material didáctico e artístico para o centenario centro educativo, os participantes achegaranse ao instituto que leva o nome do fundador e que en outubro cumprirá 140 anos. Percorrerán o seu xardín botánico e unha serie de dependencias do centro, nas que aínda se respira certo aire decimonónico.

Espazos de interese do instituto

Así, coñecerán a capela dedicada a San Fernando, onde repousan os restos de Fernando Blanco de Lema, a sala de profesores, a biblioteca, os despachos de dirección e xefatura de estudos, os laboratorios e a torre do reloxo.

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As visitas guiadas serán gratuítas, e será precisa a inscrición previa no museo, no teléfono 981 747 221 ou no correo fundacioncee@hotmail.com. Os grupos deben contar cun mínimo de 10 e cun máximo de 25 persoas.

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