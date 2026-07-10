Más de 5 millones para la gestión de residuos: A Estrada emplea su parte en puntos limpios y separar biorresiduos

La Xunta concedió este año 5,1 millones de euros en ayudas a ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales para apoyarlos en la mejora de la gestión de los residuos y en el cumplimiento de la normativa estatal y europea en esta materia. Así lo aseguró la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en A Estrada, municipio que recibió apoyos para la recogida separada de biorresiduos que se llevará a cabo principalmente en los centros escolares. Además, el Concello también adquirirá un vehículo específico eléctrico para la recogida de residuos orgánicos, modernizará el punto limpio fijo y adquirirá uno móvil.

Más de 80 entes locales

Durante una visita, Vázquez reseñaba que, con las ayudas de la Xunta se financiarán 170 actuaciones en 83 administraciones locales con el objetivo de “acadar un modelo de xestión de residuos máis eficiente, equitativo e mellor preparado para os retos do futuro”.

En ese sentido, la conselleira recordó que este año la mayor parte de la financiación de esta orden de ayudas se destinó a la recogida y tratamiento de biorresiduos, con más de 3 millones de euros destinados a iniciativas relativas a la recogida separada, a la adquisición de vehículos específicos para la recogida de estos residuos y a la implantación del compostaje doméstico y comunitario. Además, otras líneas tuvieron como objetivo apoyar acciones relacionadas con la gestión de residuos textiles —125.000 euros—, con la modernización de los puntos limpios fijos —1,3 millones de euros— y con la mejora de los puntos limpios móviles —350.000 euros—.

Nueva línea

Además, la conselleira hizo hincapié en que este año se incluyó una nueva línea de ayudas, con un presupuesto de 290.000 euros, destinada a apoyar de forma específica proyectos de digitalización de los servicios municipales de residuos, que busca avanzar hacia una mayor trazabilidad de los residuos. Por todo ello, puso al Ayuntamiento de A Estrada como ejemplo de apuesta por una gestión más eficiente y sostenible de los residuos municipales. De hecho, es el municipio de la provincia de Pontevedra con mayor financiación concedida y el segundo de toda Galicia —el primero fue el Consorcio das Mariñas— con un total de 233.000 euros en ayudas.

Para concluir, Ángeles Vázquez recordó que solo desde 2018 el Gobierno gallego ha destinado cerca de 40 millones de euros a cientos de iniciativas municipales dirigidas a mejorar la gestión de residuos, modernizar la red de puntos limpios, promover el compostaje, fomentar la reutilización y reforzar la recogida separada, en línea con la normativa europea.