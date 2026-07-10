POLÉMICA
Un informe técnico desaconseja abrir el canal de la laguna de Baldaio por su impacto ambiental
La directora de Patrimonio Natural niega haber recibido reclamación alguna del Concello de Carballo
La directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, asegura que en su departamento "no consta por registro ninguna solicitud o escrito, por vía oficial ni urgente" del Concello de Carballo reclamando actuar en la laguna de Baldaio, después de que el canal de desagüe al mar haya quedado taponado de nuevo. Señala además, que así se lo han comunicado al alcalde.
Además, asegura que le ha explicado que desde la Consellería "llevamos meses trabajando en esta cuestión, y después de los escritos recibidos por parte de la Asociación de Mariscadoras Fonte de Santa Elena, se solicitó un informe al Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER)".
Efectos negativos sobre la conservación de sus hábitats
Dicho informe, añade la directora xeral, "concluye claramente que la apertura del canal no es necesaria para preservar el espacio protegido y que esta actividad puede, además, tener efectos negativos significativos sobre el estado de conservación de sus hábitats".
Literalmente, subraya, concluye lo siguiente: "A apertura artificial de forma periódica dun humidal lacunar costeiro realizada ben de forma repetida ao longo dun ciclo anual (outono-inverno / primavera / verán) ou ben en distintas etapas do mesmo en ciclos sucesivos, non ten relación directa coa xestión dun espazo da Red Natura 2000 (ZEC) e tampouco resulta necesario para a mesma. Esta actividade pode ademais ter efectos negativos significativos sobre o estado de conservación dos seus hábitats (Lagoa Costeira 1150), xa sexa individualmente ou en combinación con outros plans e proxectos".
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