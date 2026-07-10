Interior blinda el Camino para proteger a casi 300.000 peregrinas con más policía e información

Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad, acaba de presentar en Melide la sexta edición de la campaña No caminas sola, destinada a proteger la peregrinación de cientos de miles de mujeres “con libertad, con autonomía y sin miedo”. La iniciativa combina el despliegue de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los distintos itinerarios del Camino de Santiago y un esfuerzo coordinado de sensibilización ciudadana. Y es que el pasado año fueron casi 300.000 las peregrinas que acometieron la Ruta.

Así, durante la campaña se repartirán en Galicia 41.500 tarjetas informativas y 1.700 carteles con datos básicos sobre recursos de emergencia, teléfonos de asistencia y otros servicios especializados a disposición de las usuarias. Estarán disponibles en albergues, centros de salud, farmacias, oficinas de turismo y dependencias policiales.

Compromiso colectivo

“Esta campaña representa mucho más que un dispositivo de prevención, es la expresión de un compromiso colectivo con un principio irrenunciable: el derecho de todas las mujeres a vivir y a transitar cualquier espacio sin miedo”, ha señalado Calvo. La secretaria de Estado de Seguridad también destacaba la Ruta jacobea como “un símbolo de encuentro, convivencia y hospitalidad, donde la seguridad y el respeto son referentes”. “Queremos que siga siéndolo y que cada persona que llegue a Galicia encuentre, no solo un destino extraordinario, sino una tierra comprometida con la protección de sus derechos”, ha añadido durante su intervención en Melide.

Aina Calvo ha insistido en la necesidad de seguir trabajando en una acción colectiva frente a las violencias machistas. “La seguridad de las mujeres no puede descansar únicamente sobre la respuesta policial, por imprescindible que esta sea”.

“La verdadera seguridad exige también una transformación social y cultural que sitúe la igualdad entre mujeres y hombres como un valor irrenunciabley que destierre cualquier forma de violencia, discriminación o intimidación”, ha explicado la secretaria de Estado de Seguridad.

Desde 2021

No caminas sola nació en 2021 para prevenir cualquier tipo de violencia contra las peregrinas, especialmente sobre aquellas que viajan en solitario. En la iniciativa participan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las unidades contra la violencia sobre la mujer de las delegaciones del Gobierno en Galicia, Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla y León y Extremadura.

Precisamente, en 2025 fueron 280.000 mujeres realizaron el Camino de Santiago por alguna de las rutas jacobeas (un 53 por ciento del total de viajeros registrados), mientras este año la cifra supera ya las 136.000.

Los materiales distribuidos por el recorrido ofrecen información sobre los servicios de emergencias y los contactos con las distintas policías, así como un código QR para la descarga de la aplicación móvil AlertCops, que permite denunciar cualquier incidencia y compartir la ubicación exacta del usuario en tiempo real mediante GPS.

La Guardia Civil ha desplegado un año más las llamadas Oficinas Móviles de Atención al Peregrino (OMAP), que se integran en su campaña especial de seguridad Guardianes del Camino. Por su parte, la Policía Nacional centra su actuación en las ciudades y en la atención a los peregrinos dentro de su demarcación, especialmente en Santiago de Compostela.

En primera persona

En cuanto a los testimonios de las propias usuarias de la Ruta, Silvia Álvarez, una peregrina veinteañera, acometío el Camino francés hace unos años desde Sarria, echando mano de los albergues públicos para pernoctar. Y si bien no tuvo percance alguno en estas hospederías, reconoce que apenas encontró policía.

«Para las mujeres no es fácil, y desde luego no percibí demasiada seguridad a lo largo del trayecto de la Vía Jubilar». También hace hincapié en que apenas existen apoyos para volver al sendero en caso de perderse... e, igualmente, echó de menos «algo más de higiene en los establecimientos destinados a acoger a los peregrinos», concluía.

Protocolo sobre el uso del gallego

La secretaria de Estado de Seguridad también participó este jueves en la firma del Protocolo sobre el uso de la lengua gallega en las relaciones entre la ciudadanía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en un acto organizado por la Irmandade Xurídica Galega en el Paraninfo de la Universidad de Santiago de Compostela, que contará con la intervención, entre otras autoridades, del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.