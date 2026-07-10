Padrón y Arjonilla fortalecen su hermanamiento con una excrusión

El Concello de Padrón organiza un viaje a Arjonilla del 23 al 28 de septiembre, coincidiendo con la celebración de las jornadas medievales de la localidad jiennense. Desde el Concello transmiten que esta iniciativa "nace coa vontade de seguir fortalecendo o irmandamento entre os dous municipios e favorecer o intercambio entre as súas veciñanzas".

Esta propuesta después de que la villa del Sar acogiese una amplia delegación de Arjonilla con motivo de la XIX Feria Medieval de Padrón, con el objetivo de reforzar los vínculos institucionales y humanos de una relación que ambos municipios oficializaron hace un año. El hermanamiento surge alrededor de la figura de Macías O Namorado, trovador medieval padronés nacido en 1340 que falleció a manos de un marqués en la torre del castillo de Arjonilla, tras descubrir el hidalgo que el poeta gallego se veía a escondidas con su mujer. Fue entonces cuando el marqués dio muerte a Macías, encerrado en la torre del Castillo de Arjonilla, y el poeta padronés recibió sepultura en la iglesia de Santa Catalina de Arjonilla.

Itinerario de la excursión

La vecindad de Padrón podrá disfrutar de seis días de estancia visitando algunas de las ciudades más emblemáticas del interior peninsular. Durante estos seis días, los participantes visitarán Ávila, Aranjuez, Consuegra, Puerto Lápice, Jaén, Arjonilla, Úbeda, Toledo, Talavera de la Reina y Plasencia, en un itinerario centrado en los importantes conjuntos monumentales y los espacios declarados Patrimonio de la Humanidad. El viaje incluye además dos tardes libres en la localidad de Arjonilla que buscan facilitar la convivencia de los vecinos y vecinas de ambos municipios, coincidiendo con la celebración de las jornadas medievales de Arjonilla.

El precio del viaje será de 715 € por persona, para un grupo de entre 45 y 55 excursionistas. Además, se podrá solicitar una habitación individual pagando un suplemento de 175 €. Las personas interesadas podrán inscribirse a través de la página web de Padrón Turismo hasta el 15 de julio, o solicitar más información en la Oficina de Turismo de Padrón.

Cartel del viaje a Arjonilla del 23 al 28 de septiembre / Cedida

Según transmiten desde el Concello de Padrón, se "continúa impulsando actividades que reforzan o irmandamento con Arjonilla, fomentando o coñecemento mutuo, o intercambio cultural e a participación da veciñanza nun proxecto que vai máis alá das relacións institucionais e que segue medrando grazas á implicación de ambos municipios". El año pasado los padroneses ya visitaron Arjonilla, también en septiembre, donde los padroneses pudieron disfrutar del Mercado Medieval de Arjonilla.