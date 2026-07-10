Pantalla gigante en Padrón para animar a La Roja

El Concello de Padrón instalará este viernes una pantalla en la Plaza de Macías para seguir el partido de la Selección. Los padroneses y padronesas podrán disfrutar del partido de cuartos de final de la Copa del Mundo que enfrentará a la Selección Española contra Bélgica a las 21.00 horas de este viernes. Desde el Concello instan a "compartir unha tarde de fútbol e bo ambiente. Iso si, gozando do encontro con sentidiño e deportividade".

El Concello de Padrón se une a la tendencia de instalar pantallas gigantes para seguir la Copa del Mundo. Al igual que Santiago, quien ya habilitó una pantalla en la Praza da Constitución para que los compostelanos vibrasen con la victoria de España frente a Austria. También se instaló una de estas pantallas en el Monte do Gozo, donde la población santiaguesa pudo celebrar el pase de España a los cuartos de final con un gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento, además del debut de Borja Iglesias, el segundo 'picheleiro' en vestir la camiseta de la roja en una cita mundialista.

Horario y dónde ver los cuartos

El balón comenzará a rodar este viernes a las 21.00 horas en el SoFi Stadium de California (Estados Unidos). El España-Bélgica se podrá seguir, al igual que todos los partidos del combinado nacional español, en abierto desde La 1 y desde la plataforma gratuita de streaming RTVE Play, además de desde la plataforma de pago DAZN.