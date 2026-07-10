Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turísticaIncendio AlmeríaAlquiler estudiantesBorja IglesiasMarquesina estación trenCarreira Pedestre
instagram

CARBALLO

Peixes mortos e augas deterioradas: o BNG denuncia o estado da lagoa de Baldaio

Reclama a apertura mecánica inmediata da canle e un plan definitivo para estabilizar o ecosistema

Un peixe morto á beira da lagoa de Baldaio, en Carballo.

Un peixe morto á beira da lagoa de Baldaio, en Carballo. / BNG

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O BNG de Carballo denuncia o "estado de emerxencia ambiental" que sofre a lagoa de Baldaio despois de comprobar a "aparición de peixes mortos na ría e a alarmante deterioración e mudanza na cor da auga, provocada polo peche total da canle ao mar dende o pasado mes de maio".

Aseguran que as imaxes de fauna morta e a eutrofización do ecosistema son o resultado directo da "indolencia e o abandono crónico" por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e da Consellería de Medio Ambiente, que ignoraron as advertencias e comunicacións oficiais remitidas dende Carballo dende hai meses.

Falta de plans de xestión

Lembran que esta situación non é nova, "senón o reflexo dunha total falta de previsión e plans de xestión por parte do Goberno galego, que actúa tarde, mal e a rastro" ante un problema que se repite ano tras ano coa dinámica de sedimentos da bocana.

O sector marisqueiro, "que aínda trataba de erguer a cabeza tras o catastrófico peche do ano pasado, atópase de novo desamparado ante un ecosistema que agoniza por falta de osíxeno", sinala a responsable local do BNG, Inés Rodríguez.

Alerta de que a perda de biodiversidade e a degradación da calidade da auga en plena campaña estival "supoñen un golpe durísimo tanto para o tecido marisqueiro local como para o potencial turístico e de lecer de Carballo".

Perigo de inundacións

Ademais, os nacionalistas lembran que o taponamento da lagoa supón un perigo inmediato de inundacións para os viarios e as vivendas da contorna no momento en que comecen as primeiras choivas fortes.

O BNG trasladará, a través dos seus representantes no Parlamento de Galicia, iniciativas urxentes para esixir explicacións á Xunta e demandar unha partida orzamentaria e un plan técnico definitivo que estabilice o ciclo natural da lagoa de Baldaio sen comprometer a súa integridade.

Noticias relacionadas y más

"Non imos permitir que a Xunta siga mirando para outro lado mentres un espazo protexido pola Rede Natura se converte nunha lagoa estancada e morta. Esiximos a apertura mecánica inmediata da canle e un compromiso real co futuro de Baldaio, do seu marisqueo e da súa veciñanza", conclúe Inés Rodríguez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pub de Santiago donde empezaron Tosar y Zahera gana un Solete Repsol: 'De aquí ha salido gente que ha llegado muy lejos
  2. La respuesta de un barrio de Santiago al calor: 'Baixa a túa cadeira, algo de merendar e quedamos á fresca
  3. De Mazaricos a Trazo, Touro o Santa Comba: Galicia ya tiene 68 municipios con más vacas que vecinos
  4. Radiografía del lujo en Santiago: una veintena de viviendas a la venta por más de un millón de euros
  5. El Monbus Obradoiro ata a Leo Meindl como primer fichaje para su regreso a la ACB
  6. Éxito rotundo: la práctica totalidad de las 34 viviendas subastadas en Palmeira ya tienen dueño
  7. Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
  8. Isaac Piñeiro, recién graduado en Medicina por la USC, logra una beca Santander de 12.000 euros: 'Si mi futuro está en Galicia, será en Santiago

Tormentas, chubascos y brumas costeras: una DANA situada al oeste de Portugal condiciona el tiempo este fin de semana en Galicia

Tormentas, chubascos y brumas costeras: una DANA situada al oeste de Portugal condiciona el tiempo este fin de semana en Galicia

No pierdas tiempo: estos cuatro juegos de pago para Android son gratuitos por tiempo limitado

No pierdas tiempo: estos cuatro juegos de pago para Android son gratuitos por tiempo limitado

Pedro Blanco se estrena como candidato del PSOE con una carta en la que advierte de que "Santiago leva demasiado tempo perdendo impulso"

Pedro Blanco se estrena como candidato del PSOE con una carta en la que advierte de que "Santiago leva demasiado tempo perdendo impulso"

Peixes mortos e augas deterioradas: o BNG denuncia o estado da lagoa de Baldaio

Peixes mortos e augas deterioradas: o BNG denuncia o estado da lagoa de Baldaio

Padrón y Arjonilla fortalecen su hermanamiento con una excrusión

Padrón y Arjonilla fortalecen su hermanamiento con una excrusión

La Junta de Andalucía y la Guardia Civil apuntan al tendido eléctrico como el posible origen del incendio en Los Gallardos

La Junta de Andalucía y la Guardia Civil apuntan al tendido eléctrico como el posible origen del incendio en Los Gallardos

El incendio de Los Gallardos, Almería, en imágenes

El incendio de Los Gallardos, Almería, en imágenes

Santiago volverá a reunir a la élite de la medicina clínica: Yolanda Gilaberte, referente de la dermatología española, primera ponente del CIMEC 2026

Santiago volverá a reunir a la élite de la medicina clínica: Yolanda Gilaberte, referente de la dermatología española, primera ponente del CIMEC 2026
Tracking Pixel Contents