La Ruta Quetzal 2026 celebra 900 años del Reino de Galicia con parada en Boqueixón

Boqueixón despidió este viernes a los 200 participantes de la Ruta Quetzal 2026 tras pasar dos días en el municipio. Se trata de una de las expediciones juveniles de carácter educativo y cultural más reconocidas de España, que este año recorre Galicia para conmemorar los 900 años del Reino de Galicia bajo el lema 'Tras as pegadas de Urraca a Temeraria'. En este municipio, los participantes visitaron el Pico Sacro, donde fueron recibidos por el alcalde, Ovidio Rodeiro Tato.

Enclave mítico

Precisamente, el regidor destacó el valor del Pico Sacro como “monte mítico e lendario que ademais conta coas mellores vistas da comarca de Santiago. Un lugar dende o cal o peregrino podía ver as torres da Catedral e saber que xa estaba a só unha xornada de completar o Camiño de Santiago”. Asimismo, felicitó a los jóvenes por formar parte de esta iniciativa, que reúne a los mejores expedientes educativos de España nacidos en 2010, y agradeció a la organización la inclusión de Boqueixón en el recorrido.

La expedición comenzó su estancia (estuvieron desde el jueves) en el municipio con una visita a la quesería Bo Queixo y una caminata de cuatro kilómetros hasta el Pico Sacro. Allí, Francisco Canosa Martínez, doctor en Geología por la Universidad de Oviedo, explicó las singularidades geológicas de esta montaña de cuarzo y sus condiciones privilegiadas para la observación astronómica, una actividad que también abordó Íñigo de la Quadra Salcedo durante una charla nocturna en el entorno de la Capilla de San Sebastián.

Camino de Invierno

Los participantes recorrieron además el Pico Sacro con el apoyo del técnico municipal de Turismo y asistieron a una intervención del escritor Xosé Manuel Lobato, quien relató la huida de doña Urraca al monte y la leyenda jacobea de la Raíña Lupa. Este viernes, la Ruta Quetzal visitó la fábrica de Tartas Lestedo, donde sus integrantes degustaron los productos antes de emprender los 12 últimos kilómetros del Camino de Invierno hacia Santiago de Compostela.