Tardeos en el Pico Sacro: el turismo gastronómico de Boqueixón
Una iniciativa del Concello para poner en valor su enclave turístico más importante
Iker Cotón
El Concello de Boqueixón pone en marcha los 'Tardeos no Pico Sacro', una iniciativa que mezcla gastronomía, cultura y turismo con el objetivo de poner en valor su monte. El alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, presentaba junto al chef Álex Iglesias esta iniciativa en el monte que ha sido declarado recientemente Ben de Interese Cultural por la Xunta.
Se incorporará un servicio de food-truck y se ampliará la programación cultural para que los visitantes puedan disfrutar de las hermosas vistas del monte y de sus puestas de sol. Los eventos tendrán lugar todos los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas de los mismos de 15.00 a 22.30 horas. En palabras del alcalde, esta iniciativa va dirigida “a todas as persoas que queiran coñecer o Pico Sacro con visitas guiadas e degustar os produtos da zona dunha food-truck con pratos inspirados nas nosas tres festas de interese turístico: a Filloa de Lestedo, o Entroido dos Xenerais da Ulla de Sergude e as Carrozas de San Cidre do Oural”.
El food-truck permitirá a los visitantes degustar propuestas con productos locales como "unha hamburguesa con queixo Bo Queixo, ou postres como a Tarta de Lestedo ou as filloas de Lestedo con crema e avelá servidas hoxe". Como asegura el chef Álex Iglesias “cada bocado conta unha festa, cada receita conta Boqueixón”.
Diferentes actividades
Desde el Concello preparan una amplia programación cultural para dinamizar este espacio con diferentes actuaciones musicales, recitales y conferencias. El pistoletazo de salida al programa se dará este sábado 11 de julio a las 10.00 horas con la actividad 'O Pico Sacro e os catro elementos da natureza', dedicada a la conexión con el monte a través de dinámicas de mindfulness, movimiento consciente y artreterapia.
Además de esta actividad, se realizarán espectáculos dirigidos al público familiar, conferencias de relacionadas con la historia y los eclipses, recitales... El programa completo está disponible en la página web del Concello. También se ofrecerán visitas guiadas al Pico Sacro de julio a octubre, de una hora de duración acompañadas del técnico municipal de Turismo. En estas visitas los turistas podrán descubrir las diferentes facetas del Pico Sacro a las 12.00, 16.00, 18.00 y 20.00 horas. Para las mismas, desde el Concello recomiendan reservar plaza en caso de querer realizarse con un grupo numeroso.
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