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SERVIZOS SOCIAIS

Afaber impulsa en Carballo unha escola de verán centrada no benestar físico e emocional

O proxecto busca favorecer a participación social, a estimulación cognitiva, a creatividade e a ocupación saudable

Un momento dunha sesión da Escola de coidadoras de Afaber.

Un momento dunha sesión da Escola de coidadoras de Afaber. / Afaber

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José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

A Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Bergantiños (Afaber), con sede en Carballo, lanza este verán un novo proxecto de envellecemento activo: unha escola de verán que ten como finalidade o desenvolvemento de actividades lúdicas que favorezan a participación social, o benestar emocional e físico e a ocupación saudable do tempo libre dos adultos.

"Desta maneira, preténdese crear tecido social e fomentar a interacción entre iguais, previr a soidade non desexada creando espazos de encontro, fomentar a estimulación cognitiva e desenvolver a creatividade", afirma o presidente de Afaber, Jesús María Villar.

Entre as actividades e obradoiros que ofrecerá a escola destacan os de traballo da motricidade fina mediante a creación de pezas de coiro, trapillo ou croché; o adestramento cognitivo e emocional, con talleres de memoria, de novas tecnoloxías e sesións de risoterapia; o fomento do benestar físico, mediante a ximnasia de mantemento e fomento dunha vida saudable; e a promoción do turismo e da cultura, coa planificación dunha saída que permita coñecer o patrimonio cultural da contorna bergantiñá.

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As persoas interesadas poden informarse nos teléfonos: 625.980.691 - 981.75.85.45 ou no enderezo electrónico afabercarballo@gmail.com.

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