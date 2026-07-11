Ames presume de sus siete comedores con dos cocinas para 1.500 alumnos
La red municipal amesana ha incorporado una nutricionista para adaptar menús a intolerancias y recomendar cenas
Así lo aseguraba el regidor en la mesa de Xestores de alimentación que abordó la calidad, precio y la influencia en la salud
Blas García, alcalde de Ames, participó junto a Sandra Sánchez, representante de Ausolán, en la mesa Xestores de alimentación. Modelos de prestación do servizo de comedores, que moderó José Miñones, presidente de Mercasa. En la misma se abordaron los servicios de comedores escolares desde el ámbito municipal y privado, incluyendo modelos de servicio; calidad y precio; y la influencia de la alimentación en la salud.
Evolución en el tiempo
Blas García comenzó explicando que “o servizo de comedores escolares de Ames púxose en marcha no curso 2005-2006 con dous comedores, unha cociña, un vehículo para transportar a comida e 300 usuarios. Na actualidade, vinte anos despois, cóntase con sete comedores -proximamente serán ocho cuando se abra el nuevo CEIP do Milladoiro-, dúas cociñas (a cociña central e maila cociña da EEI do Milladoiro para menús específicos de tratamento nutricional), tres vehículos para transportar a comida e preto de 1.500 usuarios”.
Además, ahora cuentan con "unha nutricionista municipal que elabora o menú da Rede municipal de comedores escolares e que tamén achega recomendacións para as ceas. Isto é fundamental para a xestión do menús que se serven nos comedores escolares. Gústanos adaptar os menús as distintas intolerancias".
Actualización de precios
Y al respecto del servicio de conciliación, incidió en que “os prezos levaban sen actualizar desde o ano 2011. Este pasado curso conseguimos adaptar os prezos. Dispoñemos duns prezos progresivos para as familias. Ofrecemos un servizo de conciliación, non somos un servizo universal, polo que o obxectivo é axudar ás familias nas teñen que traballar os dous proxenitores ou o proxenitor (pai ou nai) en caso de familias parlamentarismo. Temos 10 tramos e págase o servizo en función do IPREM".
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