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El PP de Ames propone instalar paneles informativos para mejorar la comunicación con los vecinos

Llevará a pleno la colocación de soportes en puntos estratégicos del municipio y así combatir la brecha digital y fomentar la participación

Según la líder popular Oliva Agra "é unha medida sinxela, económica e de grande utilidade pública"

Un indicador en una ruta del Concello de Ames

Un indicador en una ruta del Concello de Ames / Concello

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Marcos Manteiga Outeiro

Ames

El PP de Ames presenta una moción para su debate y aprobación en el próximo pleno, tras las reuniones periódicas que los populares vienen manteniendo con los vecinos de las distintas parroquias del municipio. En ellas, los lugareños solicitaron formalmente la instalación de paneles de anuncios y soportes informativos en todos los núcleos de población y puntos estratégicos del término municipal.

Comunicación imprescindible

Desde el PP local destacan que la comunicación entre la Administración local y la ciudadanía es un pilar fundamental para la transparencia y la participación. Sin embargo, advierten de que la excesiva dependencia de las herramientas digitales está dejando atrás a una parte significativa de la población, especialmente a las personas mayores, que continúan utilizando los medios tradicionales como principal vía de acceso a la información municipal.

La propuesta popular contempla la colocación de estos paneles en lugares de gran tránsito peatonal (como centros educativos, plazas, jardines, pabellones polideportivos y centros de salud), así como en todas las localidades de las parroquias del municipio. "É unha medida sinxela, económica e de grande utilidade pública que garante que a información de interese xeral, os bandos e as actividades culturais ou deportivas cheguen en igualdade de condicións a toda a veciñanza, con independencia do lugar no que resida", señala la líder popular, Oliva Agra.

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Refuerzo de la cohesión

Además de reforzar la cohesión territorial y acabar con la brecha informativa, la moción del Partido Popular recoge otros dos beneficios clave para el municipio: uno de ellos es el apoyo al asociacionismo. Estos espacios servirán para difundir las iniciativas promovidas por el tejido asociativo local, favoreciendo la dinamización de la vida comunitaria. Y otro es combatir el feísmo urbano.

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