Ames prohíbe el riego y llenar piscinas con la traída al dispararse el consumo

El Ayuntamiento de Ames, a través de su empresa pública municipal Augas de Ames EPEL, que gestiona el servicio municipal de agua, ha detectado un incremento significativo en el consumo de líquido durante los últimos días, especialmente asociado a usos como el riego de jardines y zonas verdes, el llenado de piscinas y otros consumos no esenciales. Por ello, y a través de un bando, el regidor prohíbe emplear la traída para estos y otros fines.

Común y limitado

Así, y debido a que el agua es un bien común y limitado, desde la administración local maiana hacen un llamamiento a todos los vecinos para que hagan un uso racional y responsable de este recurso, especialmente durante este período de mayor demanda. Por ello, y hasta nuevo aviso, queda prohibido utilizar el líquido de la red de abastecimiento para el riego de jardines, huertos, céspedes y demás zonas verdes, el llenado de piscinas, el lavado de vehículos, la limpieza de aceras, patios, fachadas y otros espacios exteriores, así como cualquier otro uso no esencial que pueda suponer un consumo elevado.

El alcalde de Ames, Blas García, explica que “diante do inicio do período estival e as previsións de altas temperaturas, faise necesario adoptar medidas de responsabilidade e colaboración cidadá para garantir a dispoñibilidade deste recurso básico e evitar situacións que poidan afectar ao normal abastecemento da veciñanza”. A su vez, la gerente de Augas de Ames, Genma Otero, indica que “con estas iniciativas queremos concienciar e previr, para garantir o abastecemento para todos e todas sen necesidade de adoptar medidas restritivas”.

Garantizar el suministro

Estas medidas tienen como objetivo preservar un recurso esencial y garantizar el abastecimiento de agua a toda la población. En caso de que no se produzca una reducción significativa del consumo y no se respeten estas medidas, el Ayuntamiento de Ames podrá verse obligado a adoptar restricciones más severas para asegurar el suministro, incluidos cortes temporales en el abastecimiento de agua. El regidor agradece la implicación de la ciudadanía, y recuerda que los pequeños gestos individuales contribuyen a un beneficio colectivo, especialmente en un contexto de altas temperaturas y mayor demanda de recursos.