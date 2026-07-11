Muros de piedra, paja y cordones vegetales: el plan para salvar los regatos de Padrón tras el gran incendio

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, anunció el inmediato comienzo de los trabajos para evitar que las cenizas del último gran incendio de junio en Padrón lleguen a los cauces fluviales del entorno. Por ello, puso hoy en valor la rapidez de Augas de Galicia para acometer actuaciones de conservación.

A pie de regato

Así, durante una visita a uno de los regatos en los que se está interviniendo, explicó que, una vez extinguido el incendio, personal de Augas de Galicia evaluó sobre el terreno los daños ocasionados en los cauces para identificar los puntos de mayor riesgo y definir medidas urgentes que minimicen los efectos del fuego sobre el dominio público hidráulico. La intervención, con una inversión superior a los 46.000 euros, responde a criterios técnicos y preventivos para reducir la erosión, proteger la calidad de las aguas y disminuir el riesgo de inundaciones. En concreto, se actuará en 1,5 kilómetros de los arroyos de Herbón, Lamas y Xuane, además de dos vías de concentración de flujo que canalizan el agua hacia estos cauces.

Los trabajos, que se prolongarán durante ocho semanas, incluyen la aplicación de acolchados con paja (mulching), la instalación de cordones vegetales en las márgenes, la colocación de albarradas y la reconstrucción de dos tramos de cauce mediante la retirada de tierra y biomasa acumuladas, la restitución de su sección natural y la plantación de especies de ribera para estabilizar las márgenes y favorecer la recuperación ambiental.

Antes de las lluvias

La conselleira subrayó la importancia de ejecutar estas actuaciones antes de que las lluvias movilicen las cenizas y recordó que Augas de Galicia dispone desde hace años de contratos plurianuales de conservación y mantenimiento fluvial, que permiten actuar de forma continua y responder con rapidez ante situaciones de urgencia. Este modelo de gestión facilita intervenir en tramos especialmente sensibles, mejorando el drenaje y reduciendo los puntos críticos asociados al riesgo de avenidas, con el objetivo de minimizar los impactos sobre núcleos urbanos, infraestructuras y actividades económicas.

Además, anunció que Augas de Galicia reforzará esta línea de actuación incrementando un 32,4 % la inversión destinada a la conservación fluvial, que pasará de una media anual de 2,8 millones de euros a unos 3,7 millones. Estos trabajos incluyen la retirada de vegetación y obstáculos, el control de especies invasoras y la mejora de la sección hidráulica de los cauces para garantizar su correcto funcionamiento, especialmente en las zonas con mayor riesgo de inundación.