DEPORTE
Cee disfruta sobre ruedas de una jornada familiar en bicicleta
Al finalizar el recorrido se sortearon regalos y una bici entre los participantes
Niños y mayores recorrieron Cee a pedales y disfrutaron de una jornada en familia con motivo del Día da Bicicleta, que reunió a cerca de 180 personas, incluyendo a la veintena de miembros de los equipos de seguridad (Policía Local y Protección Civil) y de la organización.
El recorrido, de unos 13 kilómetros, discurrió sin incidentes. Los ciclistas partieron de la Praza 8 de Marzo a las 11.05 horas e hicieron un alto en el camino para el avituallamiento en el merendero de Ameixenda. Dos horas después llegaron al punto de partida, donde se realizó un sorteo de regalos y de una bicicleta.
A la jornada lúdico-deportiva se sumaron la alcaldesa, Margot Lamela; el edil de Deportes, Alfonso Canosa; y las concejalas María Luisa Rodríguez, Belén Fernández y Emilia Trillo, así como miembros del Club Ciclista Cee y un representante de la tienda Dequip Aurora Sport.
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