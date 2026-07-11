Cee disfruta sobre ruedas de una jornada familiar en bicicleta

Niños y mayores recorrieron Cee a pedales y disfrutaron de una jornada en familia con motivo del Día da Bicicleta, que reunió a cerca de 180 personas, incluyendo a la veintena de miembros de los equipos de seguridad (Policía Local y Protección Civil) y de la organización.

Miembros del equipo que veló por la seguridad de los ciclistas. / Cee

El recorrido, de unos 13 kilómetros, discurrió sin incidentes. Los ciclistas partieron de la Praza 8 de Marzo a las 11.05 horas e hicieron un alto en el camino para el avituallamiento en el merendero de Ameixenda. Dos horas después llegaron al punto de partida, donde se realizó un sorteo de regalos y de una bicicleta.

La alcaldesa, tercera derecha, entregando la bicicleta. / Cedida

A la jornada lúdico-deportiva se sumaron la alcaldesa, Margot Lamela; el edil de Deportes, Alfonso Canosa; y las concejalas María Luisa Rodríguez, Belén Fernández y Emilia Trillo, así como miembros del Club Ciclista Cee y un representante de la tienda Dequip Aurora Sport.