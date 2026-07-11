«Tengo coraje y te voy a matar»: a juicio una carballesa acusada de intentar matar a su exmarido

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará los días 14 y 15 de julio a una vecina de Carballo acusada de un delito de homicidio en grado de tentativa, y otros dos de daños y lesiones, por intentar matar a su exmarido.

La Fiscalía solicita para ella una pena de 8 años de prisión y la imposición de multas por valor de 6.000 euros.

Los hechos sucedieron el 9 de octubre de 2022, cuando la acusada se presentó en el domicilio de su expareja, en el lugar de O Sixto. Le abrió la puerta una de las hijas comunes, quien advirtió a su abuelo de la presencia de su madre en el exterior de la vivienda.

El hombre, cuando salió a su encuentro para pedirle que se marchase, se percató de que la acusada portaba un cuchillo. Ante la insistencia de que quería hablar con su exexposo, tras ser advertida de la imposibilidad de hacerlo porque su expareja estaba acostando una hija de 5 años, la mujer le respondió "que no le importaba, que quería matarlo, que ella de la cárcel iba a salir, pero que su hijo del cementerio, no", según recoge el escrito de la Fiscalía.

Cuantiosos desperfectos en el vehículo

Acto seguido, se dirigió al coche de su exmarido, que se encontraba en el exterior de la vivienda, y le ocasionó cuantiosos desperfectos. Después, arremetió con su vehículo contra el portal de la finca, causándole heridas a una de sus hijas cuando lo intentaba cerrar.

Ante el desarrollo de los acontecimientos, su expareja salió de la vivienda. Se enzarzaron en una discusión y la mujer le dijo que "tenía coraje y que lo iba a matar". Se introdujo de nuevo en su vehículo y "actuando con ánimo de acabar con la vida de su exesposo, aceleró, arremetiendo violentamente contra el portal", lo que provocó que cayese sobre el hombre.

Incapacidad permanente

Como consecuencia del impacto sufrió numerosas fracturas y lesiones, de las que precisó 680 días para curarse, quedándole múltiples secuelas, entre ellas trastornos cognitivos y daño neuropsicológico. Fruto de todo ello, quedó incapacitado para realizar su actividad profesional.

La acusada, "si bien estaba diagnosticada de trastorno bipolar tipo I", en el momento de los hechos, "no concurrían elementos patológicos que pudiesen haber afectado de forma significativa a sus capacidades psíquicas superiores", según la Fiscalía.