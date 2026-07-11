Dubra rinde tributo al músico internacional Tito Calviño: "Faime ilusión porque chega da miña terra"

El área recreativa de Bembibre, en Val do Dubra, se convirtió en el escenario de un emotivo homenaje a Tito Calviño durante la celebración de la III Ruada Val do Dubra, una cita que reunió este viernes a vecinos, amantes de la música y representantes institucionales para reconocer la trayectoria de uno de los grandes referentes de la verbena gallega, natutal de Portomouro.

Puesta en valor

De esta forma, el Concello de Val do Dubra quiso poner en valor la figura del intérprete local, que dedicó toda una vida a la música y que inició su carrera con tan solo diez años sobre los escenarios de la Orquesta Imperial de Portomouro. A lo largo de las décadas, Tito Calviño desarrolló una amplia trayectoria artística, formando parte de reconocidas formaciones dentro y fuera de Galicia y llevando la música gallega a escenarios internacionales.

Momento de una actuación musical en la Ruada celebrada en Bembibre, Val do Dubra / Concello

Durante el acto de homenaje, se destacó su contribución a la música popular y su compromiso con la cultura, así como el vínculo que siempre mantuvo con su tierra natal, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de músicos y aficionados a la verbena. Emocionado, Tito Calviño tomó la palabra para agradecer el reconocimiento recibido y expresar su gratitud al departamento de Cultura, en especial, y al Ayuntamiento de Val do Dubra por la organización del homenaje. El artista recordó con cariño sus comienzos en Portomouro, las anécdotas de cuando era niño y destacó el apoyo recibido a lo largo de su carrera. También tuvo palabras de agradecimiento para su familia, los compañeros con los que compartió escenario y el público que lo acompañó durante décadas. “Este é un dos recoñecementos que máis ilusión me fai porque chega da miña terra”, señaló, antes de animar a los asistentes a seguir disfrutando de la música y de las tradiciones.

Sorpresa familiar

Tito Calviño también fue sorprendido por sus sobrinos, Juan José y María José Iglesias Calviño, y por su hijo Tito. Tampoco quisieron perderse esta ocasión sus compañeros de profesión: José Manuel de Noia y Noly, de la orquesta Los Satélites, que le dedicaron una canción cada uno. Noly, además, recordó los momentos que compartió con quien fue “un dos moitos causantes de que me adique a este mundo”, apuntó agradecido. La III Ruada Val do Dubra se reafirmó así como un espacio de encuentro en torno a la música y las tradiciones, combinando el reconocimiento a sus artistas con la promoción de nuevas propuestas musicales.

La fiesta continuó a lo largo de la noche con la actuación de la banda emergente Tona, la propuesta de música tradicional Unto Vello y la sesión del DJ Kike Varela. La programación finalizaba con una foliada abierta, invitando al público a participar y prolongar el ambiente festivo en esta tercera edición de la Ruada Val do Dubra.