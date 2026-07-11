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Miniserie con presencia gallega

Martiño Rivas protagoniza la nueva apuesta de Netflix: una adaptación de una novela de Arturo Pérez-Reverte con referencias a Sherlock Holmes

Se estrenará el próximo 25 de septiembre en la plataforma roja

El vimiancés Martiño Rivas y José Coronado, en la nueva apuesta de Netflix, ‘El problema final’, adaptación de la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte.

El vimiancés Martiño Rivas y José Coronado, en la nueva apuesta de Netflix, ‘El problema final’, adaptación de la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte. / Netflix

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

El vimiancés Martiño Rivas está de dulce. Si hace unas semanas estrenaba en Telecinco, junto a Maxi Iglesias y Karina Kolokolchykova, la nueva serie Ella, maldita alma, esta semana Netflix ha hecho oficial su nuevo proyecto, El problema final, adaptación de la exitosa novela homónima del escritor Arturo Pérez-Reverte que llegará a la plataforma roja el próximo 25 de septiembre.

Una serie protagonizada por Martiño Rivas junto a José Coronado

Eso sí, no estará solo, pues junto a él también veremos a actores de la talla de José Coronado, María Valverde, Gonzalo de Castro, Cristina Kovani, José Condessa y Pepón Nieto, entre otros.

El vimiancés Martiño Rivas y José Coronado, en ‘El problema final’.

El vimiancés Martiño Rivas y José Coronado, en ‘El problema final’. / Netflix

¿De qué trata 'El problema final', la nueva serie protagonizada por Martiño Rivas?

Esta nueva miniserie de Netflix nos acercará a la primavera de 1959, momento en el que trece personas quedan aisladas por un temporal en un pequeño hotel situado en un islote próximo a Mallorca. En medio del caos, todo se torna todavía más oscuro cuando aparece el cadáver de Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés.

Fotograma de la nueva apuesta de Netflix, ‘El problema final’, adaptación de la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte.

Fotograma de la nueva apuesta de Netflix, ‘El problema final’, adaptación de la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte. / Netflix

En un principio, todo apunta a un suicidio, pero pronto comienzan a aparecer señales de que se trata de un asesinato. Será entonces cuando Basil (José Coronado), un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido bajo la atenta mirada del resto de huéspedes.

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Entre ellos se encuentran Adela Figueroa (María Valverde), una misteriosa joven que viaja acompañada de su amiga, y Foxá (Martiño Rivas), un joven escritor de thrillers. Ambos recorrerán en compañía de Basil los rincones del lujoso hotel en busca de respuestas y poniendo a prueba la serenidad de la señora Ausländer (Maribel Verdú), gerente del enclave del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, hecho que hará que todos los huéspedes y empleados sean sospechosos de un crimen que, a cada momento que pasa, se revela más complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.

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