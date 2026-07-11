MELLORAS
O acceso ao faro de Fisterra gaña seguridade e accesibilidade
O Concello repintou as marcas viarias e acondicionou a senda peonil, moi utilizada polos peregrinos
O Concello de Fisterra vén de acondicionar os accesos ao mítico faro da fin do mundo, tanto para a circulación rodada como para os peóns.
En días pasados, levouse a cabo o repintado das marcas viais da estrada, así como dos pasos de peóns e as liñas que delimitan os aparcamentos, para mellorar a seguridade e o aproveitamento xeral dos espazos.
Ademais, o venres o Concello acondicionou a senda peonil paralela á estrada, que presentaba un importante deterioro provocado polo uso e polas condicións meteorolóxicas. Trátase dun sendeiro moi utilizado, pois é a vía de acceso para os peregrinos que rematan o Camiño no faro fisterrán.
"Estas actuacións teñen como obxectivo mellorar a seguridade, a accesibilidade e a conservación dun dos espazos máis emblemáticos do noso municipio, garantindo que veciñanza, peregrinos e visitantes poidan gozar da contorna en óptimas condicións", afirma o alcalde, Luis Insua.
Sinala ademais que, nas próximas semanas, "seguiremos realizando actuacións neste espazo co obxectivo de conseguir un entorno óptimo e acorde ás necesidades das persoas usuarias".
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