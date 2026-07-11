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Cuatro heridos tras salirse de vía una furgoneta este mediodía en O Pino

Entre los lesionados, solo una de las personas revestía gravedad y fue estabilizada por los sanitarios

Ocurrió en la carretera nacional N-634, en el punto kilométrico 703 dentro del citado municipio

Centro coordinador del 112, donde se recibió el aviso de la salida de vía en O Pino

Centro coordinador del 112, donde se recibió el aviso de la salida de vía en O Pino / Axega

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Marcos Manteiga Outeiro

O Pino

Una salida de vía se saldó con cuatro personas heridas en O Pino de diversa consideración este sábado. Al parecer, todas presentaban heridas de diversa consideración, y una de ellas de más gravedad.

Ocurrió unos minutos antes de las 14.00 horas del sábado, cuando el personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 daba cuenta del accidente al 112 Galicia. Asimismo, un particular comunicaba que se trataba de una salida de vía de una furgoneta con cinco ocupantes en la N-634, kilómetro 703, en el Ayuntamiento de O Pino. Todos ellos heridos, pero totalmente accesibles y liberados.

Emergencias y Tráfico

A partir de ahí, los gestores del 112 pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil de Tráfico, de los Bombeiros de Arzúa y de Santiago. Finalmente, los agentes de Tráfico relataron que habían sido cuatro las personas heridas de diversa consideración, estando una de ellas con lesiones de mayor alcance que, los profesionales sanitarios, estaban estabilizando.

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Hasta el lugar, tras ser informados por el 112 Galicia también acudió el personal de mantenimiento de la carretera, que se encargó de la limpieza de la vía.

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