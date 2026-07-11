Cuatro heridos tras salirse de vía una furgoneta este mediodía en O Pino
Entre los lesionados, solo una de las personas revestía gravedad y fue estabilizada por los sanitarios
Ocurrió en la carretera nacional N-634, en el punto kilométrico 703 dentro del citado municipio
Una salida de vía se saldó con cuatro personas heridas en O Pino de diversa consideración este sábado. Al parecer, todas presentaban heridas de diversa consideración, y una de ellas de más gravedad.
Ocurrió unos minutos antes de las 14.00 horas del sábado, cuando el personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 daba cuenta del accidente al 112 Galicia. Asimismo, un particular comunicaba que se trataba de una salida de vía de una furgoneta con cinco ocupantes en la N-634, kilómetro 703, en el Ayuntamiento de O Pino. Todos ellos heridos, pero totalmente accesibles y liberados.
Emergencias y Tráfico
A partir de ahí, los gestores del 112 pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil de Tráfico, de los Bombeiros de Arzúa y de Santiago. Finalmente, los agentes de Tráfico relataron que habían sido cuatro las personas heridas de diversa consideración, estando una de ellas con lesiones de mayor alcance que, los profesionales sanitarios, estaban estabilizando.
Hasta el lugar, tras ser informados por el 112 Galicia también acudió el personal de mantenimiento de la carretera, que se encargó de la limpieza de la vía.
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