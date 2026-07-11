Evacuado en helicóptero tras cortarse con una desbrozadora en Teo

Un hombre tuvo que ser evacuado en helicóptero tras resultar herido de consideración en Teo tras sufrir un corte con una desbrozadora, este sábado al filo de las 11.30 horas. Debido a la importancia de las lesiones, el personal sanitario derivó al punto la citada aeronave medicalizada.

Entorno de Cacheiras

Ocurrió en una finca de propiedad privada situada en el lugar de Laxes, en Cacheiras, en el Ayuntamiento de Teo. El personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 comunicaba al hilo de las 11.30 horas de este sábado al 112 Galicia, que un helicóptero medicalizado se desplazaba hasta el ayuntamiento de Teo a causa de un hombre que sufriera un accidente con una máquina en una finca de su propiedad. El 112 Galicia puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, de la Policía Local y de los efectivos del Servicio Municipal de Protección Civil de la localidad.