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Evacuado en helicóptero tras cortarse con una desbrozadora en Teo

Ocurrió en la localidad de Laxes, Cacheiras, en la mañana de este sábado

Para su rápida evacuación se optó por enviar la aeronave medicalizada

Imagen de archivo de uno de los helicópteros medicalizados del 061

Imagen de archivo de uno de los helicópteros medicalizados del 061 / Helico

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Marcos Manteiga Outeiro

Teo

Un hombre tuvo que ser evacuado en helicóptero tras resultar herido de consideración en Teo tras sufrir un corte con una desbrozadora, este sábado al filo de las 11.30 horas. Debido a la importancia de las lesiones, el personal sanitario derivó al punto la citada aeronave medicalizada.

Entorno de Cacheiras

Ocurrió en una finca de propiedad privada situada en el lugar de Laxes, en Cacheiras, en el Ayuntamiento de Teo. El personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 comunicaba al hilo de las 11.30 horas de este sábado al 112 Galicia, que un helicóptero medicalizado se desplazaba hasta el ayuntamiento de Teo a causa de un hombre que sufriera un accidente con una máquina en una finca de su propiedad. El 112 Galicia puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, de la Policía Local y de los efectivos del Servicio Municipal de Protección Civil de la localidad.

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