Planta de inertes de Cacheiras: la empresa recurre a la comunicación previa para sortear al Concello de Teo

El Concello de Teo acaba de informar a los miembros de la ya constituida Plataforma Stop Planta de Residuos-Cacheiras-Aldeas Limpas que la firma Midón, impulsora de una planta de procesado de materiales inertes de obra en Cacheiras, ha optado por presentar la comunicación previa para acometer su actividad. De esta forma, y a través de una Eccom (Entidad de Certificación de Conformidad Municipal), ha optado por evitar que el trámite pasara por la administración municipal.

Nuevo contacto

Esta fue la principal novedad del nuevo encuentro mantenido por la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, junto a ediles, técnicos legales y urbanísticos, con los representantes de la plataforma, que acudían con la denuncia ante la Policía Local de que en las polémicas instalaciones se estaba haciendo acopio de materiales, tanto de la construcción como lo que parecen ser restos de asfalto fresado, según el informe de los agentes. Ante estros datos, la regidora, Lucía Calvo, recordó a los presentes que estaba de su parte, y que iba a dar traslado en los próximos días de dicha denuncia. Sin embargo, únicamente podría alegar si la licencia llegase directamente a sus manos, algo que con la Eccom no es posible.

La reunión iba in crescendo en intensidad, cuando la alcaldesa y los técnicos insistían ante los vecinos que el Ayuntamiento de Teo no puede hacer nada por ahora, "aparte de insistirlle a que constrúa a planta no futuro polígono ou que a administración local deixe de traballar con eles, como así lles dixemos", apuntaba Calvo. A partir de ahí, los afectados insistieron en reclamar la implicación del Concellopara defenderles, algo que la regidora volvió a matizar por las competencias que otorga la ley a cada administración, y que los residentes orientaban hacia su falta de respaldo en las movilizaciones públicas.

Varias denuncias

Asimismo, desde la plataforma trasladaron que llevan denunciando los movimientos de obra al Seprona "dende marzo, a non sabemos nada". El arquitecto local también les trasladaba que sí que se abrió un expediente de reposición de la legalidad, pero no se denunció ante la a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) "porque non é competencia súa, xa que estamos a falar dun solo rústico". Ahora faltan por resolver las alegaciones a dicho expediente, "referidos ás obras, non a propia nave". Asimismo, aclaró que Midón "ten licencia provisional dende hai 20 anos, e por eso traballa, e por iso agora abrimos expediente, porque vemos que non ten licencia de actividade definitiva".

El otro gran tema que se abordó fue el de si las carreteras del entorno son las adecuadas para que opere la empresa, por el tránsito de vehículos pesado. El abogado se refirió a su informe, "en el que reflejamos que ahora no podemos limitar el uso viario por esta actividad", prolongada en el tiempo. Pero también aludía a que "a partir de ahora habrá que ver si con la nueva actividad que pretenden acometer -el tratamiento de residuos de la construcción- puede cambiar el tráfico en el entorno, al aumentar su densidad".

Mecánica de la actividad

Otro punto al que se refirieron fue a la propia mecánica de la futura actividad que Midón pretende implantar, revelando desde la administración local que no se trata de una planta en sí de gestión de inertes, "senón que se instalará unha máquina" para realizar esas labores en las instalaciones de la firma. Los vecinos, sin embargo, creen que esa actividad ya ha empezado al aparecer las mencionadas montañas de restos en el complejo, y la presunta falta de un sistema para aislarlas del terreno.

Solución inmediata

La única solución inmediata, según informaba la regidora, es que los propios afectados convenzan al empresario para que traslade o abandone el proyecto de valorización, como ella lo intentó a través de varias entrevistas. Asimismo, anunció que intentarán personarse en el proceso, y lamentó la difusión de viñetas sobre su persona, que afectan al resto de su familia. En la reunión también salió a la luz la existencia de viviendas fuera de ordenación en el entorno.