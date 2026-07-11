La tormenta eléctrica provoca incendios forestales en Vimianzo, Laxe, Muxía y Zas

Unos minutos después de las ocho de la tarde, la tormenta con aparato eléctrico que afectó a Costa da Morte desencadenó una oleada de incendios forestales en los municipios de Vimianzo, Laxe, Muxía y Zas.

En el municipio vimiancés se registraron dos fuegos. El primero comenzó en una zona próxima a la carretera que une Salto y Areosa y, con la ayuda de cisternas de ganaderos de la zona y efectivos antiincendios, pudo ser controlado.

Columna de humo del incendio activo entre los municipios de Vimianzo y Laxe. / J. M.

Casi al mismo tiempo se iniciaba otro incendio forestal entre los municipios de Vimianzo y Laxe, el cual sigue activo y en la zona siguen trabajando varias motobombas y otros efectivos para tratar de controlarlo.

En Muxía, a las 20.35 horas, los efectivos de Protección Civil fueron requeridos por el112 Galicia, a petición del Distrito Forestal V, para colaborar en las tareas de extinción de otro incendio forestal en las proximidades del lugar de Coucieiro.

Llamas del incendio activo entre los municipios de Vimianzo y Laxe. / J. M. R.

Los voluntarios de Protección Civil trabajaron de forma coordinada con un agente forestal hasta que pudieron controlar el fuego. "A rápida intervención dos medios desprazados permitiu controlar o incendio e evitar a súa propagación", señalan desde la agrupación muxiana.

Medios de Protección Civil sofocando las llamas en Senande / P. C. Muxía

Por su parte, pasadas las 21.00 horas se detectó otro incendio en la parroquia de Gándara (Zas).

Todo apunta a que los fuegos, que prácticamente coincidieron en el tiempo, fueron originados por la caída de rayos.