Valga repuebla con trucha Mina Mercedes y revoluciona el área fluvial de Porto Piñeiro

La Mina Mercedes de Valga tiene nuevos inquilinosen sus aguas: 15.000 ejemplares de trucha, una acción promovida por el Ayuntamiento y por la Xefatura Territorial de Medio Ambiente de la Xunta para contribuir a la repoblación de la laguna, la mayor de origen no natural de Pontevedra y declarada como zona libre para la práctica de la pesca sin muerte. Mientras tanto, sigue la adecuación de Porto Piñeiro, otra zona fluvial que está revolucionando sus servicios y estética.

Desde Carballedo

Respecto a la suelta, los alevines de trucha común (Salmo trutta), procedentes de la piscifactoría de Carballedo, tienen un tamaño de unos cuatro centímetros. La suelta se realizó en varios puntos de la laguna bajo la supervisión de agentes medioambientales de la Xunta y con la participación de la concejala Carmen Gómez. La Mina Mercedes, que se localiza en el lugar de A Torre (Campaña), tiene una extensión de alrededor de 30.000 metros cuadrados, como tres campos de fútbol. En su día fue una explotación de arcilla a cielo abierto.

En la actualidad conforma un ecosistema de gran valor natural con comunidades vegetales formadas por árboles como sauces, alisos y fresnos, y plantas como la espadana, la palla real o la platanaria". En este hábitat existe una variada fauna avícola, siendo especialmente numerosas las poblaciones de patos y gansos.

Complejo para el ocio

Y no muy lejos, el área de ocio de Porto Piñeiro ya poco se parece a lo que era hace unos meses. La antigua zona minera está transformándose en un espacio de valor ambiental y social que contará con una playa artificial, piscina, escenario flotante y sendas peatonales y ciclistas. Hasta el momento se han invertido cerca de tres millones de euros con financiación europea, autonómica y provincial.

El regidor de Valga José María Bello durante una visita este año a las obras de mejora de Porto Piñeiro / Concello

El proyecto seguirá avanzando con una nueva fase dotada con 875.017,24 euros para completar la zona norte. Se construirá un edificio modular con aseos, se instalarán juegos infantiles, se ampliarán las zonas de paso y se completarán las redes de saneamiento, abastecimiento, alumbrado y mobiliario urbano. El alcalde, José María Bello Maneiro, y la concejala Carmen Gómez comprobaron el avance de unas obras en las que ya destacan la senda perimetral, las barandillas, parte del alumbrado y la plantación de árboles que contribuirán a la renaturalización del entorno.