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TRÁFICO

Cuatro jóvenes heridos al impactar su coche contra una vivienda en Ponteceso

El accidente ocurrió pasadas las 6.00 horas en el cruce de A Campara, donde confluyen las carreteras DP-6805 y DP-4307

Vivienda contra la que acabó impactando el vehículo.

Vivienda contra la que acabó impactando el vehículo. / Google Maps

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ponteceso

Cuatro jóvenes resultaron heridos esta madrugada, pasadas las 6.00 horas, al empotrarse el vehículo en el que viajaban contra una vivienda en Ponteceso. Uno de ellos ya ha sido dado de alta, y los otros tres permanecen en el Hospital de A Coruña aunque, en principio, no sufren lesiones de gravedad.

El accidente tuvo lugar en el cruce de A Campara, donde confluyen las carreteras provinciales DP-6805 y DP-4307. Por causas que se desconocen, el vehículo siguió recto y entró por el hueco del portal de la vivienda, que estaba abierto, y acabó impactando lateralmente contra la pared de la casa. Los residentes no sufrieron daños, ya que se encontraban en una planta superior.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GES de Ponteceso, profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

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