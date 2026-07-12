Seis empresas pugnan para construir la senda de A Estrada al polígono de Toedo por 1,1 millones
Se ejecutarán dos nuevas estructuras de hormigón para cruzar cauces fluviales en la zona
Discurrirá junto a la PO-841, mejorará la seguridad vial y será apta para ciclistas y viandantes
La Xunta acaba de recibir seis ofertas para construir una senda peatonal y ciclista a su paso por el Ayuntamiento de A Estrada, con una inversión de 1,1 millones de euros. Se trata de un itinerario destinado a mejorar la seguridad vial en este tramo y fomentar la movilidad sostenible. La vía discurrirá entre el núcleo urbano de la capital estradense y el polígono industrial de Toedo, una zona de gran tránsito en la que se encuentran el tanatorio y una instalación deportiva.
Evitar cauces
La construcción de este itinerario peatonal en la PO-841 contempla también otras actuaciones, como la colocación de pavimento podotáctil en los extremos. Además, las obras incluirán además la ejecución de dos estructuras de hormigón prefabricado en el punto en el que la senda cruza dos cauces. Estas nuevas estructuras se construirán en paralelo a las ya existentes, con el objetivo de ampliar la plataforma y disponer del espacio suficiente para la ejecución de esta senda.
Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones complementarias como la adaptación de la red de drenaje a la nueva sección transversal de la vía, la ejecución de canalizaciones para comunicaciones bajo la senda y la mejora de la señalización.
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