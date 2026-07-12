Excarcelan a dos personas tras salirse de vía su vehículo en Brión

Dos personas tuvieron que ser excarceladas del vehículo en el que viajaban después de salirse de la vía en Brión, presentando diversas contusiones. Fueron los miembros del GES de Brión quienes liberaron a los ocupantes que quedaron atrapados en el interior del vehículo en el que viajaban tras salirse de la vía. Una vez liberados, los equipos sanitarios trasladaron a los heridos al Hospital Clínico de Santiago.

Mañana del domingo

El accidente tuvo lugar sobre las diez menos cuarto de la mañana de este domingo. A esa hora, una de las personas implicadas informaba al 112 Galicia de esta salida de vía, en la carretera de Negreira a Urdilde DP-1302, kilómetro 7, a la altura de A Luaña. Indicaba que estaban heridos, y que no podían sacar el cinto de seguridad ni abrir las puertas del vehículo.

De inmediato, el 112 Galicia pasó aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los miembros del GES de Brión, a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad. Así, tras ser liberados, el GES indicó a los gestores de emergencias que los heridos habían sido trasladados por los servicios sanitarios.