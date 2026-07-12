Los incendios de Vimianzo y Laxe se unen en un único fuego que ya ha quemado 165 hectáreas

La tormenta de rayos de la tarde del sábado azotó a Costa da Morte, donde se sucedieron los incendios forestales en los municipios de Vimianzo, Laxe, Muxía y Zas.

Los dos focos más importantes, entre los municipios de Vimianzo y Laxe, siguen activos y acabaron uniéndose, por lo que forman ahora un único incendio, "que continúa activo, pero con una evolución favorable", según informa la Consellería de Medio Rural.

Una brigada refrescando una zona del incendio en la parroquia laxense de Nande. / J. M. R.

Según las últimas estimaciones provisionales, el fuego afecta a una superficie cercana a las 165 hectáreas. En las labores de extinción trabajan, de forma acumulada y conjunta, 4 técnicos, 26 agentes, 30 brigadas, 29 motobombas, 5 palas mecánicas, 4 unidades técnicas de apoyo, 2 helicópteros y 1 avión.

Todo comenzó pasadas las 20.00 horas cuando una activa tormenta con aparato eléctrico iluminó el cielo de buena parte de Costa da Morte. El primer foco se detectó a las 20.16 en la parroquia de Salto, en Vimianzo, en una zona próxima a la carretera que une Salto y Areosa.

Brigadistas trabajando en las labores de extinción en Nande - Laxe. / J. M. R.

Los primeros en movilizarse fueron los ganaderos de la zona que, con la ayuda de cisternas y el posterior apoyo de los efectivos antiincendios, pudieron controlar las llamas ya entrada la noche. Casi al mismo tiempo, en una zona muy próxima, en Castromil, se originó otro incendio que también fue sofocado con cisternas por vecinos del lugar, evitando así que pudiese extenderse.

Pasadas las 20.15 horas, otra densa columna de humo anunciaba el inicio del que acabó convirtiéndose en el gran incendio, en la zona limítrofe entre los municipios de Vimianzo y Laxe, que luego se extendió a la parroquia laxense de Nande y este domingo ambos frentes acabaron uniéndose.

Avión del servicio de extinción trabajando en la zona de Nande, en Laxe. / J. M. R.

La zona afectada es una zona arbolada y con abundante matorral, muy próxima al Paisaje Protegido de los Penedos de Pasarela y Traba que, según indicó la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, "afortunadamente, por el momento no se ha visto afectada".

La orografía del terreno, muy escarpada, y la caída de la noche complicaron las labores de extinción lo que favoreció la extensión del fuego. Las llamas, a medianoche, eran visibles desde muchos puntos de la comarca, como Baio (Zas), Traba (Laxe) o Salto (Vimianzo).

La tormenta eléctrica provocó también incendios en los municipios vecinos de Muxía y Zas. En el ayuntamiento muxiano, a las 20.35 horas, los efectivos de Protección Civil fueron requeridos por el 112 Galicia, a petición del Distrito Forestal V, para colaborar en las tareas de extinción de otro incendio forestal en las proximidades del lugar de Coucieiro.

Llamas del gran incendio de Vimianzo y Laxe, visto desde el lugar de Torelo. / J. M. R.

Los voluntarios de Protección Civil trabajaron de forma coordinada con un agente forestal hasta que pudieron controlar el fuego. "A rápida intervención dos medios desprazados permitiu controlar o incendio e evitar a súa propagación", señalan desde la agrupación muxiana.

Por su parte, pasadas las 21.00 horas se detectó otro incendio en la parroquia de Gándara (Zas), que también pudo ser sofocado.

A la espera de lo que determinen las investigaciones pertinentes, todo apunta a que los fuegos, que prácticamente coincidieron en el tiempo, fueron originados por la caída de rayos.