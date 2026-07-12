Piden cuatro años de cárcel para dos individuos por posible venta de coca en plenas celebraciones de Don Ramiro
Además de la droga ya envuelta en dosis, portaban 1.515 euros en billetes de distinto importe
Los sujetos se encontraban en el interior de un BMW estacionado en el campo de la fiesta de Lalín
La Fiscalía pedirá cuatro años de prisión, multa 3.292 de euros y costas contra dos acusados de vender droga en plenas fiestas de la localidad de Don Ramiro, en Lalín, hace dos años.
Los hechos ocurrieron cuando ambos acusados, "puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de favorecer el consumo ilegal de sustancias estupefacientes por terceras personas" se encontraban estacionados en pleno campo de la fiesta, en 2024, en el interior del vehículo BMW. Al ser abordados, se encontraron entre sus pertenencias tres envoltorios de polvo blanco que resultó ser cocaína con una pureza del 83,17% (peso 1,047 gramos); un envoltorio que resultó ser cocaína con una pureza del 80,68% (y un peso 0,475 gramos), 18 envoltorios de plástico blanco/verde con un polvo blanco que resultó ser cocaína con una pureza del 82,18% (peso 7,877 gramos) y dos envoltorios de plástico blanco/verde que resultó ser cocaína con una pureza del 80,81% (peso 1,006 gramos).
Más de mil euros
Dichas sustancias fueron valoradas en 1.096,11 euros. Asimismo portaban 950 euros en billetes de 50 euros y 565 euros en billetes de diversa cantidad, posible producto de su actividad ilícita. La cocaína se encuentra incluida en las Listas I y IV de la Convención Única de 1961 sobre Sustancias Estupefacientes. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Pontevedra la próxima semana.
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