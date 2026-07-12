Ames celebra su encuentro intercultural como segundo municipio con más extranjeros según el censo tras Lalín

El refuerzo que supone la llegada de extranjeros a la comarca compostelana sigue estando patente en la mayoría de los municipios, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) correspondientes a 2025. Y en lo más alto del podio, siempre en proporción al número de vecinos según cifras del censo a enero de ese mismo año, se sitúa Lalín, donde el 15,94 por ciento de sus habitantes nació fuera del país (3.228 según un padrón de 20.255 personas), seguido de Ames, (14,76%, 4.903 de 33.213 habitantes) y Ordes (14,29%, 1.856 frente a un censo de 12.990 almas). Y, precisamente, en la capital amesana se llevó a cabo este sábado un encuentro intercultural, donde los naturales de otros estados dieron fe de su buen hacer culinario.

Distribución por comarcas

En cuanto a las comarcas individualizadas, por número de foráneos encabeza la lista la de Santiago, con 22.495; seguida de la de Bergantiños, que suma 5.737 (destacar que solo en Carballo residen 3.475, según datos del pasado año); Deza (5.264); Barbanza (4.557); Ordes (3.914); Noia (2.101); Caldas (2.067); Fisterra (1.797); Xallas (1.402); Terra de Melide (1.298); Terra de Soneira (1.245); A Barcala (1.091); Arzúa (1.043); O Sar (866); y Muros, con 585 residentes que vieron la luz fuera de los lindes estatales.

En total, 55.462 inmigrantes que han optado por el entorno compostelano para emprender una nueva vida, en algunos casos, o pasar los años que le quedan en condiciones dignas. Su importancia en el mercado laboral es evidente, y hoy muchos de estos nuevos gallegos sostienen servicios como el de la hostelería.

Procedencias mayoritarias

En cuanto a la procedencia, tres son los países que se llevan la palma: Venezuela, que ha experimentado un auge sin precedentes derivado de la emigración por la mala situación del país, pero también Marruecos y Colombia. Su presencia en el rural es también evidente, debido al menor importe de los alquileres fuera de las grandes urbes y las oportunidades de trabajo. Y es que desde el IGE, apuntaban que el sector agroganadero está ejerciendo un efecto llamada, ya que los mayores repuntes (con la excepción de Ames, más relacionado con los servicios) constan en los municipios donde la ganadería y la actividad agroalimentaria marcan el pulso económico local.

Norte de África y Latinoamérica

Asimismo, y si hace una década despuntaba la llegada de norteafricanos a municipios como el de Negreira, y otros de Costa da Morte, hoy la tendencia se inclina hacia la presencia de más latinoamericanos, que cuentan con la facilidad del idioma y la oportunidad de nacionalizarse de forma más sencilla si son descendientes de gallegos.

Buena muestra de tal realidad se vivió este sábado en el parque do Ameneiral de Bertamiráns, Ames, donde se pudieron degustar muestra de la cocina de países como Venezuela, Perú, Guatemala y Costa de Marfil, según la organización, dentro de la oferta vecinal de hasta sesenta nacionalidades que residen en la capital maiana. Colabora en la organización la Asociación Sociocultural de Venezolanos en Santiago de Compostela (Avesanti).

Testimonios en primer persona

Y allí, entre arepas, dulce de tres leches, yuca con chicharrones y papas a la huancaína, se dieron cita nuevos vecinos llevados de Venezuela, Perú o Guatemala, que ofrecieron testimonios de primera mano sobre su experiencia en la diáspora gallega, en este caso, en la de A Maía. Una de ellas, Judith Galindo, caraqueña de 58 primaveras, lleva aquí "siete años maravillosos", y de declara "enamorada de Galicia y Bertamiráns". No tiene más que buenas palabras por la acogida recibida, "porque vine con mi mamá, muy enferma, y enseguida nos recibió la trabajadora social, que nos derivó al centro de salud", manifiesta. Trabaja por horas y, al mismo tiempo, está formándose.

Silvia Peláez es una guatamalteca de 56 años, que lleva ya dos décadas en España, quince años de este total en Ames. "La acogida fue muy buena, porque a pesar de que hubo un evidente choque cultural, todo fue muy bien".

Y, por supuesto, no podía faltar la representación peruana, en este caso personificada en el joven Miguel Ángel Liñer. Llleva ya siete años en el Concello amesano, "y fue todo bien, recibí ayuda para salir adelante, y en eso estamos ahora", con la confianza alta.