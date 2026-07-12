Cuatro heridos, dos de ellos menores, tras salirse de vía e impactar contra un muro en Santa Comba

Los cuatro ocupantes de un vehículo, dos adultos y dos menores, resultaron heridos esta pasada noche tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban a su paso por Santa Comba, a la altura de As Caselas. Con todo, ninguno de los heridos aparecía revestir gravedad. Todos ellos fueron trasladados al centro de salud de la localidad.

Impacto

Uno de los ocupantes del vehículo siniestrado fue quien al hilo de las dos y media de la pasada madrugada llamó al 112 Galicia para pedir ayuda. Indicaba que se habían salido de la vía y qué habían chocado contra un muro, por ello, solicitaba asistencia sanitaria para los cuatro ocupantes que recalcaba que todos ellos estaban fuera del turismo.

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Desde el 112 Galicia se pasó aviso enseguida al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos del Servicio Municipal de Protección Civil. Igualmente fueron informados a los Bombeiros de Santa Comba. Así, una vez en el punto, los efectivos de Protección Civil indicaron que los cuatro ocupantes del vehículo, entre ellos dos menores, habían sido trasladados al PAC de Santa Comba.