Equina Galicia 2026 consolida su éxito con la participación de doscientos caballos y diez competiciones en Silleda

Equina Galicia 2026, organizada por la Asociación de Criadores de Caballos Españoles de Galicia (ACCEGA) en Silleda con la colaboración de la Fundación Semana Verde de Galicia, cerraba este domingo su duodécima edición tras reunir a más de 200 ejemplares en diez competiciones y un amplio programa paralelo con conferencias, un clinic de saddle fitting y un espectáculo ecuestre.

El evento acogió el XII Campeonato de España Pura Raza Española-Ancce de Galicia, siete pruebas de doma clásica, una de enganches y la III Prueba de Equitación de Trabajo. La entrega de premios contó con representantes de la administración, la Federación Hípica Galega, Accega y la Feira Internacional de Galicia Abanca.

Concurso morfofuncional

En el concurso morfofuncional, el título de Campeón fue para Elegido de Discípulo, de la ganadería El Discípulo (Barcelona), y el de Campeona para Quibia S Hort Petit, de Yeguada Monte Vesubio (Burgos). Los subcampeones fueron Bolero de Vida, de Yeguada Jiménez Sandoval (México), y Caprichosa de Noya, de Manuel Rosende Rodríguez (Santiago de Compostela). En la categoría joven vencieron Quesoro JB de Romero, de Yeguada de los Romeros (Colombia), y Lozana CPK II, de Ganadería Gornazo (Cantabria).

En los premios de Mejores Movimientos destacaron Bolero de Vida, Brisa del Pas, Quesoro JB de Romero y Distinta Dos, mientras que en Funcionalidad se impusieron Faraón JF V y Hechicero de Vida II. La distinción a Mejor Ganadería fue para Gornazo (Cantabria), y los mejores presentadores fueron Diego González López y Laura González Fernández. Accega también premió como mejores potro y potra nacidos en Galicia a Funi de Garabana y Jefa de Andagal.

Tres estrellas

La competición, de categoría tres estrellas, reunió cerca de 80 ejemplares de 41 ganaderías procedentes de España y otros ocho países, consolidándose como uno de los tres campeonatos nacionales con mayor participación en esta categoría y clasificatorio para la final del Campeonato del Mundo en Sicab.

En la segunda prueba del Campeonato Gallego de Enganches, Sara Castiñeiras con Linda y Carlos Castiñeiras con Frascati se impusieron en las categorías federadas, mientras que en la prueba libre venció Kike Sierra con el tronco formado por Faraón de Valdefuentes y Cumiar RL.

Doma clásica

La doma clásica reunió cerca de 60 binomios, convirtiéndose en la cita con mayor participación de Galicia en esta disciplina. En el Concurso Nacional Copa Ancce destacaron Nerea Lago, Diego González, Juan López, Javier Sanguiñedo, Lola Chaparro y Alicia Barros, vencedores en las distintas categorías. Por su parte, la III Prueba de Equitación de Trabajo coronó como campeones a Javier Delgado, en Iniciados, y Javier San José, en Intermedia.