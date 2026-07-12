El sistema eCall permite localizar a un conductor atrapado tras un accidente en Coristanco

El sistema eCall alertó al 112 Galicia a las 04.45 horas de esta pasada madrugada de un accidente ocurrido en el kilómetro 37,5 de la AG-55, a la altura de Oca, en el municipio de Coristanco.

Tras lograr comunicarse con el implicado, este indicó a los gestores de emergencias que había sufrido un accidente y que se encontraba atrapado en el interior del vehículo.

Hasta el lugar ya se dirigía una ambulancia del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyos profesionales también tenían constancia del siniestro.

Amplio dispositivo de medios

Además, el 112 Galicia avisó a los Bomberos de Carballo, al GES de Ponteceso, a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coristanco.

Finalmente, los bomberos confirmaron la excarcelación del herido, que, tras ser liberado, fue evacuado por el personal del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.