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TRÁFICO

El sistema eCall permite localizar a un conductor atrapado tras un accidente en Coristanco

Tuvo que ser excarcelado por los bomberos y trasladado a un centro sanitario

El herido fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

El herido fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. / X. G.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Coristanco

El sistema eCall alertó al 112 Galicia a las 04.45 horas de esta pasada madrugada de un accidente ocurrido en el kilómetro 37,5 de la AG-55, a la altura de Oca, en el municipio de Coristanco.

Tras lograr comunicarse con el implicado, este indicó a los gestores de emergencias que había sufrido un accidente y que se encontraba atrapado en el interior del vehículo.

Hasta el lugar ya se dirigía una ambulancia del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyos profesionales también tenían constancia del siniestro.

Amplio dispositivo de medios

Además, el 112 Galicia avisó a los Bomberos de Carballo, al GES de Ponteceso, a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coristanco.

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Finalmente, los bomberos confirmaron la excarcelación del herido, que, tras ser liberado, fue evacuado por el personal del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

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