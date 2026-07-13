Un bebé acaba trasladado a un centro hospitalario tras una colisión de un coche de alta gama contra una casa en Ames

Los inquilinos una casa situada en Gimaráns, en la parroquia de Bugallido, difícilmente olvidarán el suceso ocurrido durante la tarde de este domingo, cuando un vehículo de alta gama terminó impactando contra su vivienda después de salirse de la vía.

Según confirman este lunes fuentes de Protección Civil de Ames consultadas por EL CORREO GALLEGO, el accidente tuvo lugar en torno a las 21:00 horas cuando un coche de la marca Audi en el que viajaban dos adultos y un bebé de un año un medio, sufrió una salida de vía y acabó empotrado contra una casa de esta aldea del Concello de Ames. Como resultado del siniestro, el menor tuvo que ser trasladado por precaución en ambulancia a un centro sanitario.

Efectivos de Protección Civil de Ames trabajando en el lugar del siniestro este domingo / Protección Civil de Ames

La conductora lo atribuyó a un pinchazo

Estas mismas fuentes señalan, además, que la conductora volvía de las fiestas de Ortoño y que declaró haber sufrido un pinchazo en los neumáticos, provocando que perdiera el control del vehículo. A pesar de esto, desde Protección Civil declaran no haber encontrado indicios de ningún pinchazo en las ruedas del coche. Al lugar del accidente se trasladaron miembros de Protección Civil de Ames, GES Brión, Policía Local de Ames, Guardia Civil de Tráfico y 061.