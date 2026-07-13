Las capturas de pulpo se hunden en el arranque de campaña: "A maioría dos barcos veñen para a terra coa metade do tope"

El arranque de la campaña del pulpo no está siendo todo lo satisfactorio que el sector deseaba. En los primeros diez días, las capturas han caído un 34% respecto a las registradas en el mismo periodo de 2025, según datos de Pesca de Galicia.

Así, las lonjas gallegas comercializaron desde el pasado 1 de julio un total de 109.500 kilos del preciado cefalópodo, que generaron unos ingresos de casi 1,3 millones de euros, cifras que contrastan con las 196 toneladas vendidas en el arranque de la campaña de 2025, que generaron una facturación de más de 1,9 M€.

La lonja de Ribeira lidera las ventas en Galicia, con cerca de 33.000 kilos subastados en diez días, por los que ingresó más de 375.000 euros. El precio medio, a nivel gallego, se sitúa en 11,79 €/kg.

A porto sen conseguir o tope de capturas

Unos datos que corroboran los profesionales del mar. Primitivo Pedrosa, armador de la cofradía de Muros, asegura que "a maioría dos barcos veñen para a terra coa metade do tope de capturas permitidas, e os días que se consegue pescar o máximo é con moito traballo, cando outros anos nos primeiros días de campaña era doado acadar os topes".

Lo positivo, añadió Pedrosa, son los precios. En la lonja de Muros el pulpo pequeño, más de 1 kilo, se cotizó a 10 €/kg; el mediano, de kilo y medio, se pagó entre 12 y 13 euros el kilo, y los mejores ejemplares, de más de 2 kilos, alcanzaron los 14 €/kg.

Joaquín Fábregas, patrón mayor de Fisterra, asegura que en este inicio de campaña "hai pouco polbo". De hecho, un barco de la localidad ya optó por cambiar de arte, si bien reconoce que, "tampouco temos moitas alternativas".

Además de capturas escasas, Fábregas alerta de que "o máis preocupante é que esta semana baixaron os prezos, e os polbos de máis dun quilo pagáronse a 8,90 €/kg", cuando el precio de inicio y en la anterior campaña oscilaba entre 10 y 11 euros/kilo.

Polbo procedente de Inglaterra

"O que nos din é que está vindo moito polbo de Inglaterra, e que se paga xa limpo e conxelado a 11 €/kg", subraya el patrón mayor fisterrano. Asegura que "se baixan os prezos, entón xa non vai ser rendible saír a pescar".

Considera que "sería bo que se obrigase a identificar nos restaurantes a procedencia do polbo, porque a xente vén aquí e pensa que aquí só se serve polbo das nosas rías e non é así". Deberían, añade, "informarlles de cal é a súa procedencia e despois o cliente que decida".

En cuanto a la escasez de capturas en este arranque de campaña, tanto Primitivo Pedrosa como Joaquín Fábregas, coinciden en que, entre otras causas, está la reducción del tiempo de descanso dado a la especie, ya que este año la flota solo paró dos meses de veda, y en 2025 fueron tres los meses de inactividad, dado que se añadió un mes de paro biológico.

Son muchas las cofradías, entre ellas la de Fisterra, las que defienden que tres meses debería ser el tiempo mínimo de descanso, conscientes además de que la mejor temporada del pulpo comienza a partir del otoño.

Más de 6.000 kilos de nécoras en diez días

A la par que el pulpo, el pasado 1 de julio regresaron también a las lonjas las nécoras. En este caso, el volumen de capturas se sitúa en cifras similares a las de 2025, con más de 6.000 kilos subastados en las rulas gallegas en los primeros diez días de la temporada. La facturación generada por esta especie se sitúa en 155.000 euros, y el precio medio ronda los 26 €/kg.

El levantamiento de la veda de la nécora obedece más "á demanda do sector hostaleiro que ao ciclo biolóxico e estamos botando a perder un moi bo recurso", señala Primitivo Pedrosa. A este respecto, afirma que "estamos atopando exemplares ovados e baleiros".

Y es que, explica, "hai que facer un labor didáctico e concienciar a cidadanía de que cada especie ten a súa tempada, e a dos crustáceos son os meses con R, que é cando acadan a súa mellor calidade".