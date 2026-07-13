Controlado el incendio de Vimianzo y Laxe tras arrasar unas 220 hectáreas de monte

La Consellería de Medio Rural confirma que el incendio provocado por una tormenta eléctrica el pasado sábado entre los municipios de Vimianzo y Laxe ha quedado controlado a las 23.37 horas de ayer.

El fuego se originó por la unión de dos fuegos iniciados el sábado: uno en la parroquia de Salto, en Vimianzo, a las 20.16 horas, y otro en la parroquia de Nande, en Laxe, a las 21.55 horas. Ambos frentes terminaron fusionándose en un único incendio.

Según las últimas estimaciones provisionales, las llamas afectaron en conjunto a una superficie aproximada de 220 hectáreas.

Brigadistas trabajando en la extinción del fuego en Nande - Laxe. / J. M. R.

En las labores de extinción se movilizaron hasta el momento, de forma acumulada, cuatro técnicos, 41 agentes, 48 brigadas, 44 motobombas, cinco palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, tres helicópteros y un avión.

A última hora del domingo también se registró un nuevo incendio en la parroquia de Anos (Cabana de Bergantiños) que, afortunadamente, pudo ser sofocado unas horas después. En este caso, se investigan las causas de su origen.

Cabe recordar que, a causa de los rayos, el pasado sábado también se registraron otros dos incendios en la parroquia vimiancesa de Salto, concretamente en Castro y Castromil, y dos fuegos más en los municipios de Muxía y Zas.